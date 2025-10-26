Serie A
Diletta Leotta punge Tudor in tv: “Ma lei si sente sicuro?”, il tecnico sbotta in diretta

La conduttrice fa al tecnico della Juve la domanda che è sulla bocca di tutti: come si sente rispetto alle voci sull’esonero e sul suo futuro. La risposta è secca: “Non me ne frega niente”.
A cura di Maurizio De Santis
La domanda di Diletta Leotta provoca la reazione stizzita in diretta tv di Igor Tudor. "Ma lei si sente sicuro?", dice la conduttrice che durante il collegamento su DAZN nel post partita elenca una serie di dati durissimi per la Juventus battuta dalla Lazio all'olimpico. Chiaro il riferimento alle voci sull'esonero e sul futuro dell'allenatore alla luce dei risultati e del rendimento. "Tutti mi fanno queste domande ma a me non me ne frega niente", la reazione del tecnico che un po' sbuffa e un po' si contiene. A caldo, punto su un nervo scoperto, dopo aver parlato di "responsabilità comuni"  e di errori fatali che rovinano tutto, Tudor non si lascia impressionare né si mostra preoccupato per sé. E rispedisce l'osservazione al mittente replicando in maniera secca.

(in aggiornamento)

Serie A
Serie A
