Difensore del Verona raccoglie un passaggio in area con le mani, sono tutti increduli: è rigore L’episodio è avvenuto durante una partita del torneo Primavera. L’errore costa caro all’Hellas che si vede raggiungere dagli undici metri dai rossoneri per un pasticcio su rimessa in gioco del portiere.

Il tocco di mani ingenuo del difensore del Verona che ha regalato il rigore al Milan Primavera.

Un'ingenuità incredibile di cui ha beneficiato il Milan Primavera. L'ha commessa il difensore del Verona che, in vantaggio di una rete, s'è visto raggiungere su rigore concesso per un pasticcio del proprio calciatore. Un errore di distrazione o, forse, un fraintendimento con il proprio portiere: qualunque siano state le ragioni del calciatore, null'altro ha potuto fare il direttore di gara che assegnare il penalty ai rossoneri.

L'evoluzione di quel particolare frangente dell'incontro spiega bene cosa è accaduto. Dopo un'azione in cui l'arbitro aveva interrotto il gioco, c'era stata una rimessa in gioco da parte dello stesso direttore di gara che aveva consegnato la palla al portiere scaligero. Con il suo tocco il match sarebbe ripreso regolarmente. Dalle immagini si nota come l'estremo difensore prenda la sfera la con le mani e poi la passi al compagno di squadra che si trova alla sua sinistra.

Il portiere del Verona passa la palla al compagno di squadra, è in quel momento che il difensore combina il pasticcio.

È in quel momento che si verifica l'errore fatale all'Hellas: credendo che si trattasse di un normale rinvio dal fondo quando vede arrivare la palla nei pressi si china e la ferma con le mani. La stoppa e la sistema ai suoi piedi ma quel gesto sarà punito con il tiro dagli undici metri: non si era accorto che il gioco era già ripreso. Il suo stupore fa il paio con quello dei compagni di squadra, increduli rispetto a quanto accaduto. A nulla è valso il tentativo di convincere il direttore di gara.

Quanto accaduto in Milan-Verona Primavera ha riportato alla memoria un altro episodio molto simile avvenuto in Serie A durante un Bologna-Torino della scorsa stagione. Protagonisti furono l'estremo difensore, Skorupski, e il difensore, Medel, in occasione di un calcio di rinvio. Le immagini mostrarono il portiere dei felsinei muoversi nella propria area di porta come se avesse fatto già ripartire l'azione, alla sua destra c'era il centrale cileno che gli aveva chiesto palla.

Il precedente di Skorupski e Medel in Bologna–Torino della scorsa stagione.

La palla arriva effettivamente a Medel che la prende con le mani e la posiziona sulla linea per rilanciare l'azione. Il Toro protesta ma il direttore di gara lascia proseguire perdonando la disattenzione del calciatore. Nel dopo partita l'ex allenatore, Sinisa Mihajlovic, ammise con molta sincerità: "In questo singolo episodio ci ha fatto un regalo… se avesse applicato il regolamento, era chiaramente rigore contro di noi". Quello della gara Primavera, invece, non ha avuto alcun dubbio.