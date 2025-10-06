Difensore del Marsiglia aggredito in aeroporto da un tifoso: ingannato con la scusa di un selfie

Nayef Aguerd è stato aggredito in aeroporto prima di prendere il volo che l’avrebbe condotto al raduno della sua Nazionale del Marocco. Il difensore del Marsiglia è stato ingannato da un tifoso con la scusa di un selfie.

Nayef Aguerd è stato di recente lo straordinario protagonista della vittoria del Marsiglia contro il PSG. Il suo gol ha regalato a De Zerbi tre punti fondamentali in classifica ma soprattutto la soddisfazione per aver battuto i più forti. Oggi il difensore 29enne però si è ritrovato a vivere una giornata a dir poco particolare proprio mentre stava partendo per il ritiro della Nazionale del Marocco.

Secondo le informazioni del BFM Marseille Provence, il difensore centrale del Marsiglia sarebbe stato aggredito domenica da un individuo all'aeroporto di Marignane, mentre si preparava a partire per unirsi proprio alla sua nazionale. Domenica sera, il difensore, mentre si trovava nella sala VIP in attesa del volo che l'ha poi condotto in Marocco è stato raggiunto da qualcuno – identificatosi come un tifoso – che gli si è avvicinato e gli ha chiesto il numero di telefono e un selfie. A quel punto è accaduto ciò che Aguerd mai si sarebbe aspettato di vivere e di vedere in quel momento.

Aguerd in azione col Marsiglia.

L'uomo, che sembrava in stato di alterazione, ha alzato la voce tentando poi di schiaffeggiarlo prima di fuggire dopo l'intervento tempestivo del servizio di sicurezza della sala. L'aggressore è stato catturato dalla polizia ed interrogato dopo l'arresto. Nayef Aguerd, dal canto suo, impaziente di unirsi ai suoi compagni di squadra del Marocco, non ha avuto il tempo di sporgere denuncia. Evidentemente provvederà a farlo quanto prima a distanza o subito dopo essere rientrato in Francia fornendo tutti i dettagli di quanto accaduto.

Nayef Aguerd, 29 anni, è arrivato al Marsiglia quest'estate dal West Ham. Ha esordito in modo convincente con la squadra di Roberto De Zerbi distinguendosi con un gol in sette partite. Una rete anche fondamentale, quella contro il PSG, che ha permesso al Marsiglia di candidarsi come ufficiale antagonista del PSG per la lotta al titolo sperando di spezzare una volta per tutte il dominio dei parigini in Ligue 1 ormai soliti a vincere il campionato francese. Un primo segnale da parte dell'allenatore italiano per far capire le potenzialità del suo Marsiglia.