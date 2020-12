Diego Costa avrebbe chiesto all'Atletico Madrid di rescindere il contratto per motivi familiari. A riportare la notizia è il quotidiano spagnolo AS. Il club rojiblanco starebbe valutando la situazione e nei prossimi giorni si capirà meglio l'evoluzione. Il contratto dell'attaccante spagnolo scadrà nel giugno 2021. Il numero 19 sarebbe uno dei calciatori liberi più ambiti per la sessione di mercato invernale che sta per aprirsi ma bisogna capire il motivo per cui Costa avrebbe avanzato questa richiesta al club.

Il centravanti nato a Lagarto, in Brasile, ha vissuto momenti emozionanti con la maglia dell'Atletico ed è uno degli attaccanti di riferimento nella storia rojiblanca: indimenticabile la stagione 2013/2014, quando ha segnato 35 goal.

(in aggiornamento)