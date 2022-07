Dieci milioni di stipendio per Belotti: offerta mostruosa, l’alternativa è la Roma La Roma vuole stringere per Andrea Belotti, ma sul tavolo dell’ex capitano del Torino arriva un’offerta pazzesca.

A cura di Paolo Fiorenza

Dopo 7 anni di Torino, Andrea Belotti ha deciso di non rinnovare il contratto con il club granata e dunque è uno degli svincolati più appetiti sul mercato. Del resto parliamo di un giocatore di 28 anni, nazionale italiano, che ha sempre segnato con regolarità in Serie A, a parte l'ultima stagione terminata non in doppia cifra a causa dei problemi fisici che lo hanno tenuto a sole 23 partite giocate.

"Andrea ha fatto la storia del Torino, noi abbiamo provato a fare la nostra offerta che era molto buona, ma lui ha fatto la sua scelta. Gli auguro tutto il bene possibile, è un bravo ragazzo e merita il meglio", ha detto il Ds granata Vagnati. Intanto il tempo passa, siamo quasi ad agosto e il ‘Gallo' è ancora senza squadra. Radiomercato lo dà nel mirino della Roma, che sta per cedere Shomudorov – non partito con i compagni per andare a giocare l'amichevole col Tottenham ad Haifa – liberando dunque una casella nell'attacco giallorosso.

Andrea Belotti è campione d’Europa in carica con l’Italia

Wijnaldum e Belotti potrebbero dunque essere gli ultimi due colpi della Roma, che dopo l'arrivo di Paulo Dybala vuole alzare ancora l'asticella delle ambizioni. L'attaccante di Calcinate potrebbe arrivare anch'egli a parametro zero, con un ingaggio di 2,5 milioni più bonus. Ma nelle ultime ore sul tavolo di Belotti è piovuta un'offerta decisamente mostruosa, almeno per i suoi parametri. Secondo Will Forbes, giornalista specializzato nei trasferimenti della Major League Soccer, il Toronto sarebbe pronto a versare nelle tasche dell'ex granata ben 10 milioni.

La squadra canadese può farlo, visto che ha ancora uno spot libero alla voce ‘designated players', ovvero i tre calciatori cui ogni club di MLS può dare uno stipendio che non è soggetto al tetto salariale. Belotti seguirebbe dunque le orme di Insigne e Bernardeschi, gli altri due giocatori della rosa con stipendio molto elevato, andando a ricostruire a Toronto gran parte dell'attacco dell'Italia campione d'Europa l'anno scorso a Wembley.

Ma non finisce qui la ‘campagna italiana' del club dell'Ontario, che potrebbe portarsi a casa ancora uno svincolato proveniente dalla Serie A per rimpolpare il reparto difensivo già forte di Criscito: nel mirino è finito Luca Ceppitelli, 33 anni tra pochi giorni, il cui contratto col Cagliari è scaduto lo scorso 30 giugno. Insomma alla fine potrebbero essere ben cinque i giocatori italiani emigrati in poche settimane a Toronto. Altro che Little Italy…