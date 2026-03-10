Dieci giornate di squalifica per Foti e Gregucci: l’ex Roma allenava la Samp senza avere l’abilitazione

Il Tribunale Federazione Nazionale della FIGC ha inflitto 10 giornate di squalifica nell’esercizio dell’attività di allenatore ad Angelo Gregucci e Salvatori Foti. Quest’ultimo, ex secondo di Mourinho alla Roma, esercitava la funzione di primo allenatore della Sampdoria pur non avendo l’abilitazione UEFA PRO.

Entrambi erano stati già esonerati dai blucerchiati nelle ultime ore ma chiaramente per via dei deludenti risultati di Brunori e compagni scivolati nelle zone basse della classifica e di nuovo a rischio retrocessione. Due mesi di inibizione inoltre al presidente Manfredi e al director e CEO dell’Area Football del club, Jesper Fredberg. Per la società ligure anche un’ammenda di 5.000 euro. Un caos totale che si va a unire alla già complicata situazione della Sampdoria.

Foti in panchina a guidare la squadra al Menti contro la Juve Stabia.

Questo il comunicato ufficiale del Tribunale Nazionale della FIGC: "Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato Angelo Gregucci e Salvatore Foti, rispettivamente ex tecnico e allenatore in seconda della Sampdoria, con 10 giornate di squalifica ciascuno da scontare nell’effettivo esercizio dell’attività di allenatore. La Procura Federale aveva deferito Foti per aver esercitato il ruolo e i compiti di allenatore della prima squadra della Sampdoria nonostante fosse tesserato per detta società come allenatore in seconda e non fosse in possesso dell’abilitazione UEFA PRO, contestando invece a Gregucci di aver sottoscritto un contratto per il ruolo di primo allenatore senza però svolgerne le funzioni operative, ma consentendo e non impedendo a Foti di svolgere le mansioni di allenatore responsabile della prima squadra nel campionato di Serie B nonostante non fosse in possesso dell’abilitazione UEFA PRO".

Gregucci in campo con Foti.

La nota poi prosegue proprio con le sanzioni ricevute anche da parte dei vertici societari: "Il TFN ha inoltre sanzionato la Sampdoria con un’ammenda di 5.000 euro e con 2 mesi di inibizione ciascuno il presidente della società, Matteo Manfredi, e il director e CEO dell’Area Football del club, Jesper Fredberg".