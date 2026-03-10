Calcio
Dieci giornate di squalifica per Foti e Gregucci: l’ex Roma allenava la Samp senza avere l’abilitazione

Il Tribunale Federazione Nazionale della FIGC ha inflitto 10 giornate di squalifica nell’esercizio dell’attività di allenatore ad Angelo Gregucci e Salvatori Foti. Quest’ultimo, ex secondo di Mourinho alla Roma, esercitava la funzione di primo allenatore della Sampdoria pur non avendo l’abilitazione UEFA PRO.
A cura di Fabrizio Rinelli
Angelo Gregucci e Salvatore Foti squalificati per 10 giornate nell’effettivo esercizio dell’attività di allenatore dopo la sanzione comunicata oggi dal Tribunale federale nazionale della FIGC. La sanzione è motivata dal fatto che Foti – ex allenatore in seconda di José Mourinho alla Roma – avrebbe esercitato la funzione di allenatore della prima squadra della Sampdoria in questa stagione in Serie B pur non avendo l’abilitazione Uefa Pro.

Entrambi erano stati già esonerati dai blucerchiati nelle ultime ore ma chiaramente per via dei deludenti risultati di Brunori e compagni scivolati nelle zone basse della classifica e di nuovo a rischio retrocessione. Due mesi di inibizione inoltre al presidente Manfredi e al director e CEO dell’Area Football del club, Jesper Fredberg. Per la società ligure anche un’ammenda di 5.000 euro. Un caos totale che si va a unire alla già complicata situazione della Sampdoria.

Foti in panchina a guidare la squadra al Menti contro la Juve Stabia.
Questo il comunicato ufficiale del Tribunale Nazionale della FIGC: "Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato Angelo Gregucci e Salvatore Foti, rispettivamente ex tecnico e allenatore in seconda della Sampdoria, con 10 giornate di squalifica ciascuno da scontare nell’effettivo esercizio dell’attività di allenatore. La Procura Federale aveva deferito Foti per aver esercitato il ruolo e i compiti di allenatore della prima squadra della Sampdoria nonostante fosse tesserato per detta società come allenatore in seconda e non fosse in possesso dell’abilitazione UEFA PRO, contestando invece a Gregucci di aver sottoscritto un contratto per il ruolo di primo allenatore senza però svolgerne le funzioni operative, ma consentendo e non impedendo a Foti di svolgere le mansioni di allenatore responsabile della prima squadra nel campionato di Serie B nonostante non fosse in possesso dell’abilitazione UEFA PRO".

Gregucci in campo con Foti.
La nota poi prosegue proprio con le sanzioni ricevute anche da parte dei vertici societari: "Il TFN ha inoltre sanzionato la Sampdoria con un’ammenda di 5.000 euro e con 2 mesi di inibizione ciascuno il presidente della società, Matteo Manfredi, e il director e CEO dell’Area Football del club, Jesper Fredberg".

Calcio
