Dicono a Flick che la conferenza è finita, ma lui ferma tutti: “No, no, voglio dire qualcosa”

A cura di Paolo Fiorenza

È dura, durissima, per il Barcellona e i suoi tifosi riprendersi dalla mazzata del 4-3 incassato dall'Inter ai supplementari della semifinale di ritorno giocata al Meazza. Sembrava fatta al 90′, prima che Acerbi al terzo minuto di recupero dei tempi regolamentari facesse esplodere San Siro e che poi Frattesi completasse l'opera nel primo degli extra time. Un match che oltre all'amaro in bocca e ai comprensibili rimpianti, ha lasciato in casa blaugrana anche le polemiche – con accuse velenose – per l'arbitraggio di Marciniak e il contributo datogli dalla sala VAR. "Non voglio parlare troppo dell'arbitro, ma ogni decisione che ha preso, in situazioni da 50 e 50, era a loro favore", ha detto Hansi Flick nel dopo partita, con toni peraltro pacati. E tuttavia, alla fine della conferenza post partita, il tecnico tedesco ha chiesto di nuovo la parola: per congratularsi con l'Inter e farle gli auguri per la finale. Un gesto di grande classe.

L'orgoglio di Hansi Flick dopo Inter-Barcellona: "La squadra ha fatto tutto per vincere, ci riproveremo"

"Sono deluso, ma non per la prestazione della squadra. Hanno provato di tutto. Siamo fuori, ma l'anno prossimo ci riproveremo e faremo felici i tifosi e tutta la società – ha detto Flick al cospetto dei giornalisti nella notte amara di San Siro – Oggi la squadra ha fatto tutto per vincere, questo è tutto quello che posso dire. Quando torneranno a casa e si guarderanno allo specchio, tutti potranno sentirsi orgogliosi".

Hansi Flick con Simone Inzaghi prima di Inter-Barcellona

Il 60enne tecnico tedesco, che quest'anno ha già vinto la Supercoppa di Spagna e la Copa del Rey alla sua prima stagione col Barcellona ed è vicino al trionfo nella Liga avendo 4 punti di vantaggio sul Real Madrid a 4 partite dalla fine (con lo scontro diretto in programma al Montjuic domenica prossima), ha spiegato cosa è successo quando le immagini lo hanno mostrato a colloquio con Marciniak: "Non mi piace parlare dell'arbitro, in quel frangente gli ho detto quello che penso, ma non lo dirò qui".

Il gesto di classe del tecnico blaugrana a fine conferenza: "Non ve ne andate, voglio dire qualcosa"

Poi, dopo l'ultima domanda della conferenza, quando si è sentito annunciare "questo è tutto, grazie", Flick ha fermato tutti: "No, no, voglio dire qualcosa… perché ho pensato troppo all'arbitro, ma devo augurare buona fortuna all'Inter. Hanno fatto un ottimo lavoro, buona fortuna per Monaco". Parole da vero uomo di sport.