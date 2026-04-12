Calcio
video suggerito
video suggerito

La FIGC risponde a Fanpage.it su Coverciano: “Vi diciamo perché no, non viviamo in una torre d’avorio”

Riceviamo e pubblichiamo la richiesta di precisazioni da parte del Settore Tecnico della FIGC dopo un nostro commento critico sul “sistema Coverciano”.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Jvan Sica
0 CONDIVISIONI
Immagine

Riceviamo e pubblichiamo la richiesta di precisazioni da parte del Settore Tecnico della FIGC sull'articolo pubblicato lo scorso 4 aprile in seguito alla mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali di calcio 2026, dal titolo "Coverciano sta facendo molti danni all’Italia: si apre a tutti o lo si chiude definitivamente".

La premessa doverosa è quella di ricordare come i corsi per allenatore seguano un iter ben preciso. Per arrivare a ottenere la licenza UEFA Pro – ovvero il massimo livello di formazione possibile per un tecnico, che consente di guidare qualsiasi squadra in ambito europeo – bisogna prima frequentare i corsi per allenatore UEFA C (dedicati nello specifico alle giovanili, con lezioni maggiormente improntate sulla tecnica, sulla pedagogia e sulla preparazione motoria) e Licenza D (più mirato invece alle prime squadre dilettantistiche). Solo dopo sarà possibile frequentare i corsi che definiamo “centrali”, ovvero che si tengono a Coverciano (a proposito: il Centro è stato inaugurato nel novembre del 1958) e cioè il corso UEFA A e infine quello UEFA Pro.

Rispondendo alla frase dell’articolo che citiamo testualmente (“dovrebbe essere Coverciano a sbattersi lungo tutta la Penisola”) possiamo rispondere con i numeri. In questa stagione sportiva – che è ancora in corso, quindi dal 1° luglio 2025 – il Settore Tecnico ha indetto i seguenti bandi in tutta Italia per partecipare ai corsi per allenatore: 73 (settantatré) corsi UEFA C e 64 (sessantaquattro) corsi Licenza D, senza soffermarsi sui 15 corsi specifici dedicati agli “Allenatori dei portieri per dilettanti e settore giovanile” e i quattro corsi UEFA GK B (dove GK sta per “goalkeeping”, quindi anche questi dedicati ai tecnici per estremi difensori).

Leggi anche
Ulivieri a Fanpage.it dopo la riunione in FIGC: "In questo momento non sappiamo cosa farà Gattuso"

Entrando nel merito del corso UEFA Pro, l’unico a rilasciare la qualifica per poter allenare in Serie A, abbiamo preso in esame i corsi effettuati dalla stagione 2012/2013 a quella attuale. In totale sono stati 328 gli allenatori abilitati UEFA Pro nelle ultime tredici stagioni (fino alla scorsa, la 2024/2025), a cui abbiamo aggiunto i 21 allievi che stanno frequentando, dal settembre 2025, l’attuale – come viene ribattezzato – “Master allenatori”. Di questi, 140 (ovvero il 40,2% del totale) non hanno mai giocato nemmeno un minuto nella massima serie dei cinque principali campionati europei.

Il 23,2% del totale ha un passato – al massimo – da calciatore dilettante, ovvero non ha mai calcato i campi professionistici nemmeno per un minuto (ci teniamo a evidenziare che nel calcolo, ad esempio, abbiamo considerato Francesco Calzona, attuale Ct della nazionale slovacca, come calciatore che ha calcato i campionati professionistici per aver disputato “solo” tre partite in Serie B in carriera prima di “scendere” in Promozione).

Degli attuali 21 partecipanti al Master UEFA Pro, ben 8 hanno un passato calcistico al massimo da dilettante.

Esaminando quindi i bandi, ad esempio quello pubblicato per l’ammissione al corso UEFA Pro di questa stagione 2025/2026 è possibile notare negli allegati finali come venga dato maggior punteggio alla propria esperienza da allenatore (ad esempio: 3,5 punti per ogni stagione da allenatore in Serie C) piuttosto che a quella da calciatore (1 punto per ogni stagione disputata in Serie A), dando risalto nei coefficienti anche alla formazione universitaria (ad esempio, 7 punti per la laurea in Scienze Motorie o in materie psicopedagogiche).

Se vi riferite al fatto di dover ammettere ai corsi gli allievi tramite test d’ingresso piuttosto che sul punteggio di bandi, sappiate che i corsi per match analyst e per osservatore seguono proprio questa procedura, con prove di ammissione in forma scritta (test con domande di tecnica, tattica e cultura calcistica generale) ed eventualmente poi in forma orale.

Infine, un appunto: nel vostro articolo viene citato l’attuale allenatore del Parma, Carlos Cuesta, enfatizzando i tecnici che non abbiano esperienze da calciatore, sottolineando come “in Italia riusciamo solo a creare copie su copie di tecnici scadenti e di pochissimo coraggio”. Vorremmo evidenziare come negli ultimi anni a Coverciano abbiano seguito il corso UEFA Pro, solo per citarne alcuni, allenatori come l’attuale tecnico del Porto, Francesco Farioli (Master 2022/2023), e l’attuale “mister” del Southampton (appena passato in semifinale di FA Cup dopo aver eliminato l’Arsenal) Tonda Mateo Eckert (Master 2023/2024), che non hanno alcun passato calcistico professionistico. A proposito: i corsi della nostra Scuola Allenatori sono ovviamente aperti anche ai tecnici stranieri, a patto che possano seguire le lezioni in lingua italiana. Negli ultimi quattordici anni sono stati ben 38 gli allenatori stranieri ammessi che hanno deciso di seguire a Coverciano il corso UEFA Pro della Scuola Allenatori italiana, a conferma della bontà dei suoi corsi e delle sue lezioni.

Sappiamo bene che c’è comunque sempre da migliorare e da formarsi, e siamo ben consapevoli che sia profondamente sbagliato “chiudersi nella torre d’avorio”, come è stato scritto nell’articolo. Proprio per questo sono frequenti gli stage che gli allievi del corso UEFA Pro effettuano durante la stagione e il nostro obiettivo è anche quello di uscire dai confini nazionali con queste esperienze (l’anno scorso, ad esempio, siamo stati al Chelsea e all’Ajax, due anni fa al Real Madrid e quest’anno andremo a breve al Racing Santander), nell’ottica di uno scambio culturale reciproco che possa aiutarci a crescere, inseriti in un contesto che vive una continua evoluzione.

Con la certezza di aver dato un contributo in termini di chiarezza, speriamo di avervi fatto cosa gradita con queste – dovute – precisazioni.

Risponde l'autore, Jvan Sica

A un’istituzione, come scritto nell’articolo a cui si fa riferimento, storia e punto di riferimento del nostro calcio (e non solo) si chiede anche quello che è stato fatto con il testo di cui sopra, ovvero sottolineare precisazioni, indicare approfondimenti sulle singole tematiche, sviluppare focus su singoli aspetti. In poche e sintetiche parole si chiede apertura allo scambio e al dibattito, per crescere. Anzi nello specifico quello che si chiede a Coverciano (e in pratica a tutte le nostre istituzioni calcistiche) è non solo e non tanto seguire o contribuire allo stato dell’arte calcistico attuale, ma essere frontiera, anche perché la nostra dimensione attuale ci permette e in qualche modo ci invoglia a guardare più in là, tanto davvero c’è poco da perdere.

Ringraziamo il Settore Tecnico della FIGC per i chiarimenti e le tematiche toccate su cui continueremo ad analizzare i risultati e le evoluzioni. Forse Zenica ha fatto davvero bene al nostro movimento e se tutti guardiamo verso l’orizzonte rifaremo un nuovo calcio in Italia.

Calcio
0 CONDIVISIONI
Immagine
Serie A
Napoli a Parma, Inter a Como: Serie A al bivio. La Juve risucchia il Milan in zona Champions
Leao è disconnesso, in Milan-Udinese lascia il campo per sbaglio pensando di essere sostituito
La Juve batte l'Atalanta e ora Spalletti tifa Inter per il quarto posto: decide un gol di Boga
Boga è l'arma in più di Spalletti per la corsa alla Champions: "La Juve mi ha salvato la carriera"
Il Milan crolla a San Siro, l'Udinese lo asfalta 3-0: qualificazione alla Champions ora a rischio
Max Allegri dopo la disfatta del Milan: "Fischi giusti, ma non bisogna farsi travolgere dagli eventi"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views