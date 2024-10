video suggerito

Di Lorenzo si è tolto più di qualche sassolino dopo le tante critiche: "La gente non sa cambiare idea" Giovanni Di Lorenzo si è tolto qualche sassolino dalla scarpa dopo la doppietta contro di Italia-Israele: il difensore è tornato dopo le tante critiche ricevute nei mesi scorsi.

A cura di Vito Lamorte

Giovanni Di Lorenzo si è tolto qualche sassolino dalla scarpa dopo la doppietta segnata nel corso della partita vinta dell'Italia per 4-1 contro Israele nella quarta partita di Nations League. Il difensore è tornato dopo le tante critiche ricevute nei mesi scorsi e ai microfoni Rai si è espresso così: "Già era emozionante portare la fascia, poi anche due gol è qualcosa di bello. Serata emozionante, che mi porterò per tutta la vita".

Oggi il calciatore del Napoli era capitano vista l'assenza di Gigio Donnaurumma e ha festeggiato nel migliore dei modi ma non ha dimenticato le tante parole spese nei suoi confronti negli ultimi tempi: "I momenti complicati capitano a tutti i calciatori, a me sono capitati la scorsa stagione. La gente si fissa, è rimasta alle prestazioni passate ma io ho cominciato la stagione in maniera importante anche col Napoli e spero di continuare così. Oggi era una partita difficile, ma l'abbiamo fatta diventare facile".

Di Lorenzo si è tolto più di qualche sassolino dopo le tante critiche

Giovanni Di Lorenzo ha segnato una doppietta, la sua prima con la maglia della Nazionale e ai microfoni della Rai dopo la partita si è tolto qualche sassolino dalla scarpa per le tante critiche ricevute nei mesi scorsi: "I momenti difficili capitano a tutti e a me è capitato l'anno scorso. La gente a volte si fissa, non sa cambiare idea e rimane ferma al passato. Quest'anno ho iniziato bene con il Napoli e sono molto contento anche della Nazionale che ha finalmente trovato serenità".

Lo stesso difensore aveva ammesso di aver avuto delle difficoltà ma le sue prestazioni erano state a dir poco deludenti agli Europei: come se non bastasse, in occasione di Francia-Italia fece un erroraccio dopo 10 secondi che consegnò la palla per il gol a Barcola e in molti chiedevano la sua esclusione dalla Nazionale.

Spalletti si è sempre fidato di Di Lorenzo e lui pian piano sta ripagando il CT, anche grazie all'ottimo momento che il capitano del Napoli sta vivendo nella sua squadra di club.