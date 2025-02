Di Canio mostra il telefono alla telecamera per far vedere una foto: “Siamo in fascia protetta?”

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Il VAR continua a far discutere in Italia. Nella nostra Serie A sono stati tanti gli episodi incriminati che non sono stati portati al vaglio della tecnologia in campo poiché non previsti da protocollo. Dal pallone calciato da Bastoni in Inter-Fiorentina ma già fuori di almeno 20 centimetri all'espulsione di Tomori in Empoli-Milan. Insomma, la discussione sul VAR non si placa e come se non bastasse anche in Champions ci sono stati problemi. Oltre al braccio di Perisic in Juventus-PSV, c'è stato soprattutto il clamoroso rigore assegnato al Brugge ai danni dell'Atalanta.

La Dea ha protestato molto per quel braccio di Hien che ha sfiorato il volto dell'attaccante dei belgi. Una discussione proprio sulle sbracciate è stata affrontata nel corso dell'ultima puntata de ‘Il Club' su Sky condotta da Fabio Caressa. All'interno dello studio a prendere la parola tra i tanti è stato Paolo Di Canio. L'attuale opinionista del programma ha sottolineato come oggi qualsiasi tipo di contatto, anche minimo, venga sanzionato come fallo senza valutarne l'entità. E così Di Canio fa vedere una foto sul suo cellulare mostrando un colpo subito da lui in Premier League.

Di Canio in studio spiega il suo punto di vista.

"Siamo in fascia protetta?". Di Canio si assicura di poter mostrare quella foto che ritraeva l'ex leader e capitano della Lazio da calciatore quando militava in Premier con le maglie di Charlton, Sheffield e West Ham. Di Canio mostra una foto di lui col volto insanguinato sottolineando come quelli fossero i colpi davvero proibiti e punibili con un cartellino o con il fallo. Il discorso è andato avanti proprio su questa scia. Oggi sicuramente gli interventi e i contrasti, o le manate involontarie in campo tra avversari, vengono spesso punite dal VAR.

La discussione sull'argomento negli studi di Sky.

Il dibattito sulle possibile sanzioni a chi accentua e simula dopo una sbracciata

In studio a ‘Il Club' viene gridato con forza come tutto questo debba finire e che oggi i calciatori cerchino proprio questo tipo di contatti per far ammonire o espellere gli avversari. Marchegiani fa presente come per frenare tutto ciò sarebbe opportuno sanzionare con un'ammonizione chi con un semplice tocco del braccio sul viso simula un colpo ben più forte. Insomma, discorsi che Di Canio ha voluto semplificare mostrando quell'immagine che a quanto pare custodisce gelosamente sul suo cellulare e che ha voluto condividere col pubblico collegato.