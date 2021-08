Deschamps al veleno: “Italia e Inghilterra sono state avvantaggiate agli Europei” Il tecnico della Francia a due mesi dall’eliminazione subita negli ottavi degli Europei fa mea culpa per alcune scelte, ma al tempo stesso lancia una frecciata a Inghilterra, Italia, Spagna e Danimarca: “Le quattro squadre che hanno raggiunto le semifinali (Italia, Inghilterra, Danimarca, Spagna) sono quattro nazioni che hanno superato la fase a gironi giocando le loro tre partite casalinghe”.

A cura di Alessio Morra

La Francia era, o quantomeno per molti sembrava, la favorita per la vittoria degli Europei e invece l'Euro 2020 dei campioni del mondo è finito agli ottavi di finale, quando a sorpresa la Svizzera in rimonta è riuscita a vincere dopo i calci di rigore, con l'errore decisivo di Mbappé. In una lunga intervista a ‘L'Equipe', Deschamps ha ammesso candidamente la sua sofferenza per il risultato: "Non è stata la migliore estate che abbia passato, ovviamente".

Deschamps, uomo di calcio molto esperto, ha ammesso i suoi errori spiegando che ha modificato la sua idea di gioco, provando una conformazione diversa ha dato maggiore forza all'attacco: "Ho sicuramente deviato dalla mia idea originale. Ho cercato di migliorare la fase offensiva, ma questo ha portato un deficit negativo in difesa. Gli infortuni occorsi poi nelle prime giornate ai due terzini sinistri non ci ha aiutato".

Però l'ex tecnico di Juventus, Monaco e Marsiglia ha lanciato anche una stilettata, perché parlando dell'eliminazione della Francia, ma anche di big come Germania e Portogallo, ha ricordato che le quattro squadre che si sono qualificate per le semifinali hanno faticato meno, perché hanno giocato le partite della fase a girone tutte in casa, e questo è stato un vantaggio secondo Deschamps, che a settembre proverà a blindare la qualificazione al Mondiale 2022: "Questo Europeo è stato speciale. Le prime tre del nostro girone (Francia, Germania, Portogallo) si sono fermate tutte agli ottavi. Le quattro squadre che hanno raggiunto le semifinali (Italia, Inghilterra, Danimarca, Spagna) sono quattro nazioni che hanno superato la fase a gironi giocando le loro tre partite casalinghe. Mi dirai che è stato così anche per la Germania. Sì, ma in un girone con tre partite dure, molto stressanti, come anche quella contro l'Ungheria, che ha costretto i suoi tre avversari a attingere alle sue energie. E così nessuno ha potuto cercare di rifiatare un po' nella terza partita".