Demme si sfoga dopo l’infortunio, l’obiettivo è un compagno: “Colpa di chi non sa gestirsi” Diego Demme si è sfogato sui social dopo l’infortunio al piede, l’obiettivo è un compagno di squadra e in casa Napoli si apre un nuovo caso.

A cura di Vito Lamorte

Diego Demme non ha preso bene l'infortunio al piede dopo un'estate in cui sembrava sempre sul punto di andare via da Napoli. Il centrocampista tedesco ha riportato un’infrazione del cuboide del piede sinistro, un problema che lo terrà fuori per un mese. Il numero 4 azzurro ha riportato questo stop dopo uno scontro in allenamento con Zambo Anguissa e in una stories sul suo profilo di Instagram ha sfogato la sua frustrazione: "Grazie per i messaggi. Sono sempre positivo, però al momento è difficile perché il mio infortunio è successo perché qualcuno non sapeva gestirsi. Il passato non si può cambiare, però il futuro sì. Stay positive".

Una situazione non proprio positiva per l'ambiente azzurro, che ora deve fare i conti con questa vicenda interna allo spogliatoio che ha varcato la porta del centro sportivo ed è diventata di dominio pubblico.

Non è la prima volta che il calciatore ex Fulham finisce nel mirino dei compagni per la sua vigoria nei contrasti anche in allenamento: nel corso del ritiro di Castel di Sangro, Osimhen prese le difese del neo arrivato Ostigard che era stato colpito dal centrocampista. L'attaccante nigeriano aveva reagito in maniera troppo accesa e Spalletti fu costretto a mandarlo negli spogliatoio durante la partitella finale.

Anche la sorella di Demme, Katiuscia, si era sfogata sui social network dopo l'infortunio rimediato dal fratello e ha utilizzato l'hashtag che aveva fatto insospettire tutti su cosa fosse accaduto: #colpadiuncompagnodisquadra.

Diego Demme salterà le prossime gare 7-8 partite col rientro previsto ad ottobre. Luciano Spalletti dovrà rinunciare ad un’alternativa preziosa a centrocampo e non potrà contare su di lui per diverso tempo. L'arrivo di Ndombele ha parzialmente evitato l'emergenza a centrocampo, contando anche la vicenda di mercato che riguarda Fabian Ruiz in stand-by e sempre più intricata.