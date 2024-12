video suggerito

Dele-Bashiru ha conquistato i tifosi della Lazio: per lui hanno creato un coro, è già una hit all'Olimpico Fisayo Dele-Bashiru è arrivato in punta di piedi, e tra la diffidenza di tutti, e ha conquistato i tifosi della Lazio a suon di gol e prestazioni: il coro intonato dallo stadio Olimpico quando scende in campo è già una hit.

A cura di Vito Lamorte

Fisayo Dele-Bashiru è arrivato in punta di piedi e tra la diffidenza di tutti. Il centrocampista nigeriano ha lavorato sodo e ha conquistato i tifosi della Lazio, tanto da meritarsi un coro tutto suo. Il numero 7 biancoceleste si è fatto notare per gol importanti, tra cui quello all'Atalanta e quello all'Ajax in Europa League, e così i supporter capitolini hanno deciso di dedicargli una canzone.

La tifoseria laziale già da qualche settima ha iniziato ad intonare all’Olimpico il coro “Oooh Dele-Bashiru”, adattando le note di Rock ‘n’ Roll Robot di Alberto Camerini al nome del calciatore nigeriano della Lazio. Sfogliando un po' i social si può notare che non c'è un tifoso della Lazio che non ami questo coro e, anche per questo motivo, nel popolo biancoceleste è già diventato una hit.

Si tratta di un vero e proprio attestato di stima per Dele-Bashiru, dato che avere un coro personale è una situazione concesso a pochissimi "eletti" come l'omaggio riservato a Pedro sulle note di Raffaella Carrà.

Sicuramente è risuonato anche dopo la rete che il numero 7 ella Lazio ha realizzato il suo quarto gol stagionale dopo i due segnati in Europa League e quello al Bologna in campionato: contro l'Atalanta ha sbloccato il match proprio Dele-Bashiru, che ha sfruttato una verticalizzazione di Rovella e a tu per tu con Carnesecchi non ha sbagliato.

Dele-Bashiru titolare contro l'Atalanta: ripaga la fiducia di Baroni con il gol

Al canale YouTube della Lega Serie A Marco Baroni, allenatore della Lazio, ha parlato così di Fisayo Dele-Bashiru: "Ha tanta energia e delle qualità fisiche e tecniche importanti. Deve crescere tatticamente, ma abbiamo bisogno di energia e libertà. Lui le ha, interpreta un calcio moderno. Deve crescere e avere la fiducia da parte mia, della squadra e dell’intero ambiente".

Il tecnico ha dimostrato di avere grande considerazione del ragazzo ex Hatayspor, cresciuto nelle giovanili del Manchester City, e l'inserimento nella formazione titolare nella partita contro l'Atalanta ne è la riprova: la prestazione del centrocampista nigeriano è stata molto positiva e questo lo fa salire nelle gerarchie in vista della seconda parte di stagione.