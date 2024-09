De Zerbi primo col Marsiglia conquista i tifosi con l’unica parola francese che dice: è colorita

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Marsiglia di De Zerbi non ha alcuna intenzione di fermarsi. Il tecnico italiano ha infatti trascinato l'OM al primo posto in classifica in Ligue 1 con 13 punti. Stesso punteggio di Monaco e PSG con questi ultimi che contro il Reims hanno pareggiato 1-1. Una vittoria di cuore e di carattere dato che il Marsiglia ha giocato praticamente in dieci per tutta la partita per via dell'espulsione di Balerdi dopo soli 5 minuti. E anche per questo il successo per 3-2 in casa del Lione assume una valenza maggiore e De Zerbi questo lo sottolinea in conferenza stampa.

L'allenatore bresciano non parla ancora il francese ma nel post partita ha voluto rendere al meglio l'idea della sua squadra pronunciando un'unica parola in francese. Un termine colorito per spiegare davvero quali siano le potenzialità della squadra, non solo tecniche e tattiche, ma soprattutto caratteriale: "Abbiamo fatto una partita di mentalità, di coraggio e come dite voi di ‘couilles'". Tradotto letteralmente De Zerbi fa capire come il suo Marsiglia sia stato in grado di tirare fuori gli attribuiti per arrivare a vincere questa partita giocando in 10 dopo 5 minuti.

De Zerbi è stato schietto evidenziando quale sia davvero l'anima di questa squadra capace di non mollare nemmeno di fronte a una difficoltà tangibile. Il Marsiglia ha dimostrato di non pensare minimamente a giocare con un uomo in meno facendo la propria partita in modo impeccabile: "Ci abbiamo creduto e l'abbiamo fatto nel primo e nel secondo tempo e anche sul 2-2 al ritorno – spiega -. Penso che meritassimo di vincere. Abbiamo sofferto ma appena oltrepassata la metà campo ci siamo rivelati pericolosi" ha sottolineato il tecnico italiano.

Le parole di De Zerbi sulle possibilità del Marsiglia di puntare al titolo

"La partita è stata condizionata dall'espulsione di Balerdi, secondo me giustificata – ha aggiunto ancora De Zerbi che spiega -. Ha commesso un errore e lo sa. Ma a lui dedichiamo la vittoria e lui resta il nostro capitano. In questo gruppo, quando qualcuno è in difficoltà, non lo lasciamo solo". Il Marsiglia ora si gode il primato condiviso con due corazzate come Monaco e soprattutto PSG, ma De Zerbi prova a tenere i piedi per terra: “Non sto parlando di scudetto, non siamo nati ieri – sottolinea e conclude -. PSG e Monaco sono avanti, giocano insieme da anni".