De Zerbi impazzisce negli spogliatoi dopo la vittoria del Marsiglia: salta sul tavolo per festeggiare

Il Marsiglia di De Zerbi è momentaneamente primo in Ligue 1 grazie alla vittoria allo scadere contro lo Strasburgo: l’allenatore non si contiene e negli spogliatoi perde la testa.

Dopo la vittoria contro il PSG di lunedì scorso il Marsiglia continua il suo cammino trionfale con il terzo successo consecutivo in campionato che li ha portati in vetta alla classifica. Contro lo Strasburgo è servito un gol di Murillo al 91′ per sigillare il 2-1 e anche il primo posto che permette a tutti di sognare, a cominciare da Roberto De Zerbi che è tornato negli spogliatoi carichissimo.

La Ligue 1 gli sta regalando grandi gioie in questa stagione e anche lui si lascia travolgere dal grande entusiasmo della squadra che guida alla panchina con le sue indicazioni, ma anche dietro le quinte aprendo le danze per i festeggiamenti. Il club ha pubblicato un video per raccontare ai tifosi cosa è successo dopo il fischio finale della partita, svelando un allenatore inedito.

De Zerbi salta sul tavolo dopo la vittoria

È negli spogliatoi che comincia la festa, con tutto il Marsiglia che festeggia il primo posto in classifica e la terza vittoria consecutiva, segnale di salute di una squadra che spera di portare a casa qualcosa di importante alla fine di questa stagione. Ci sono tutti i motivi per festeggiare e De Zerbi ne approfitta per sfogare tutta l'adrenalina accumulata durante la partita, vissuta interamente in tensione e risolta con un gol nel recupero.

Nel video pubblicato dal club si vede l'allenatore incontenibile: sale sul tavolo e comincia a saltare, incoraggiato da tutti i giocatori che ridono sorpresi per il comportamento dell'allenatore. Poi lo bagnano con le bottiglie d'acqua e lo imitano mentre De Zerbi si prende un momento per abbracciare uno a uno i protagonisti di questa vittoria. Il Marsiglia è primo a 12 punti, gli stessi del PSG che però ha ancora una partita da giocare per riprendersi dal KO trovato lunedì proprio contro l'OM in una partita epica.