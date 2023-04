De Zerbi e il Brighton sfiorano l’impresa, Manchester United in finale di FA Cup solo ai rigori Il Brighton di De Zerbi va vicino all’impresa a Wembley: il Manchester United va in finale di FA Cup solo ai rigori. Decisivo l’errore di March.

A cura di Vito Lamorte

De Zerbi consola March dopo il rigore sbagliato.

Il Brighton di De Zerbi ci ha provato in tutti i modi ma si è arreso ai calci di rigore: in finale di FA Cup ci va il Manchester United dopo una battaglia lunga 120′ che si è risolta solo dagli undici metri. Decisivo l'errore di Solly March, uno dei migliori in campo, e il penalty di Lindelof, che ha realizzato il rigore che ha fatto esplodere i suoi fan.

Una prestazione davvero importante da parte dei Seagulls nello stadio più importante del calcio inglese: i ragazzi di RDZ hanno fatto la loro partita e in più di un'occasione sono andati vicinissimi alla rete che avrebbe cambiato il corso degli eventi.

A Wembley torneranno, quindi Red Devils, che sfideranno il Manchester City in un derby ad altissima tensione per la più antica competizione calcistica ufficiale al mondo. I Citizens ieri hanno eliminato lo Sheffield United con un netto 3-0 firmato da Riyad Mahrez.

L’applauso dell’allenatore italiano ai tifosi del Brighton presenti a Wembley.

Il Brighton ha fatto la partita con il 64% del possesso palla e con le iniziative di suoi uomini offensive, ma il Manchester United con la qualità dei suoi giocatori ha sempre dato l'impressione di poter far male. Protagonisti assoluti dei 120′ sono stati i due portieri, Sanchez e de Gea, che hanno effettuato degli interventi importanti e hanno tenuto chiuse le loro porte.

Le Seagulls sono in lotta per un posto nella zona europea, sono tra le squadre più apprezzate della Premier League e hanno sfiorato un risultato storico come la finale di FA Cup: il sogno si è infranto ai rigori ma il Brighton di Roberto De Zerbi è una delle squadre più belle e più interessanti da vedere in questa stagione.

