De Rossi terrorizzato dal calcio acrobatico su Belotti in Al Shabab-Roma: per l'arbitro non è fallo Durante l'amichevole di Riad tra Al Shabab e Roma nel primo tempo, Daniele De Rossi ha rischiato di perdere Andrea Belotti a seguito di un violentissimo impatto col portiere avversario. Un intervento pericoloso e falloso ma che per l'arbitro non è stato degno di alcuna sanzione.

A cura di Alessio Pediglieri

Amichevole araba per la Roma di Daniele De Rossi che ha sfidato oggi l'Al Shabab in un appuntamento legato ai contratti di sponsor del club capitolino cui non ci si è potuti tirare indietro. Così il neo tecnico dei giallorossi ha dovuto anche mettere in campo i migliori, senza troppo turn-over, proprio per accordi precisi, deliziando il pubblico di Riad ma anche rischiando qualcosa di troppo. Soprattutto a inizio match quando una sciagurata uscita kamikaze del portiere saudita ha investito il ‘Gallo' Belotti, lasciando a terra per diversi minuti. Per il grande spavento di De Rossi.

Molti si sono chiesti del perché di una trasferta così lunga e laboriosa in un momento tutt'altro che tranquillo in casa Roma, dopo l'allontanamento di José Mourinho e l'avvento di Daniele De Rossi, al momento, fino a fine stagione in attesa di capire come si evolverà la situazione. Una situazione che avrebbe dovuto lasciare tranquilli a Trigoria giocatori a preparare la nuova partita di campionato (contro la Salernitana) dopo il debutto con vittoria con l'Hellas Verona. E che invece vede la squadra impegnata in un appuntamento dispendioso sul fronte fisico e mentale.

Lo scontro nel primo tempo di Al Shabab-Roma tra Belotti e il portiere arabo Al Absi

E anche pericoloso, perché nel primo tempo di Al Shabab-Roma Daniele De Rossi ha anche rischiato grosso, con Andrea Belotti rimasto vittima di un violentissimo impatto con il portiere avversario mentre cercava di cogliere in controtempo la difesa araba. Il lungo lancio per l'attaccante della Roma ha agito oltremodo Al Absi estremo dell'Al Shabab che non ha perso tempo nello scattare fuori dalla propria area per cercare l'anticipo. Finendo in modo maldestro e impacciato sul povero Belotti che è stato scaraventato a terra.

Un impatto violento e falloso che ha visto anche l'intervento dello staff sanitario giallorosso per assistere Belotti dolorante. Per due minuti, è rimasto a terra e tutti hanno temuto il peggio. Anche Daniele De Rossi che ha assistito dalla panchina alla scena, mettendosi le mani tra i capelli. Alla fine, però, Belotti si è ripreso e ha continuato regolarmente a giocare. Come Al Absi, il portiere maldestro che non è nemmeno stato sanzionato dall'arbitro del match che non ha considerato fallo la brutta uscita kamikaze.