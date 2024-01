Al Shabab-Roma oggi in amichevole, dove vederla in diretta TV e streaming: orario e formazioni Oggi alle 17:45 ora italiana si gioca la gara amichevole Al Shabab-Roma, in Arabia Saudita. Per De Rossi si tratta della seconda partita sulla panchina giallorossa dopo l’esordio vincente contro il Verona. Per l’amichevole non è prevista alcuna copertura di diretta TV e di streaming. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Oggi mercoledì 24 gennaio alle 17:45 italiane si gioca la gara amichevole Al Shabab-Roma, in Arabia Saudita. Un appuntamento particolare che coincide con la seconda uscita ufficiale di Danierle De Rossi sulla panchina giallorossa dopo l'esordio in campionato contro l'Hellas Verona all'Olimpico. La partita non prevede coperture TV e in live streaming in Italia e nemmeno i canali social della Roma seguono in diretta video l'evento.

L'esordio in Serie A contro l'Hellas Verona per Daniele De Rossi è stato una festa grazie al successo ottenuto dai giallorossi che si sono subito rilanciati nella prima occasione dell'era post Mourinho. Ma per l'ex centrocampista il secondo impegno non sarà ancora in campionato, bensì una trasferta in Arabia Saudita, già programmata nella stagione della Roma, con l'obbligo di affrontare un volo lunghissimo per sfidare l'Al Shabab, per poi rientrare immediatamente per preparare la sfida di campionato di lunedì contro la Salernitana.

La gara amichevole non è una novità dell'ultima ora ma rientra in un accordo commerciale tra il club capitolino e i propri sponsor: l'intesa con il Riyadh Season, tra gli sponsor nuovi dei giallorossi prevedeva anche una partita amichevole in terra araba da giocarsi durante questa stagione. Anche se scomoda, un'opportunità ulteriore per De Rossi per testare la propria rosa: contro l'Al Shabab, infatti – sempre per obblighi contrattuali – non ci dovrà essere turn over ma la squadra ritenuta titolare, con i migliori in campo.

Partita: Al Shabab-Roma

Dove: Riad

Orario: 17:45

Quando: mercoledì 24 gennaio

Diretta TV e streaming: non previste

Competizione: amichevole

Dove vedere Al Shabab-Roma in diretta TV

L'incontro amichevole di oggi delle 17:45 tra la formazione araba Al Shabab e la nuova Roma di De Rossi non avrà copertura televisiva. Sebbene le amichevoli estive dei giallorossi siano state trasmesse su DAZN, non c'è in programmazione alcuna diretta per questa partita.

Al Shabab-Roma, dove vederla in diretta streaming

Anche per quanto riguarda la trasmissione in diretta streaming non c'è alcuna programmazione per seguire Al Shabab-Roma di oggi. Nemmeno sui canali ufficiali della Roma è previsto un live video dell'amichevole.

Amichevole, le probabili formazioni di Al Shabab-Roma

La Roma, come detto, non può fare turn over per motivi di accordi commerciali ma nel corso della partita sicuramente opterà per diversi cambi, in vista del prossimo appuntamento contro la Salernitana in campionato.

AL SHABAB (4-2-3-1): Kim; Al Sabiyani, Sharari, Santos, Al-Harbi; Kanabah, Cuellar; Al-Muwallad, Banega, Carrasco; Diallo.

All. Biscan.

ROMA (4-3-2-1): Rui Patricio; Karsdorp, Golic, Llorente, Zalewski; Pellegrini, Paredes, Bove; Pagano, El Shaarawy; Lukaku.

All. De Rossi.