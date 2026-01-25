De Rossi show, incontenibile l’esultanza per la rimonta del Genoa. E nasce il neologismo: “Derossismo”

Come i grandi, anche Daniele De Rossi subito dopo la straordinaria rimonta del Genoa sul Bologna dallo 0-2 al 3-2 a Marassi ha il suo neologismo con cui godersi l'epica partita di domenica pomeriggio: "Derossismo". Una parola tutta nuova che nasce in conferenza stampa post partita davanti ad una sala stampa gremita e ammaliata da una squadra capace di ribaltare un match più che compromesso, trascinato da un tecnico che in panchina ha saputo fare la differenza, trovando le soluzioni giuste in fase d'opera. E che è stato autore di una sfrenata esultanza sotto la curva divenuta già virale.

De Rossi e il "derossismo": "Ora me lo studierò…"

"Se Derossismo significa far tirare sotto l’incrocio mi studierò… queste cose mi fanno sorridere" risponde ridendo, visibilmente soddisfatto di quanto visto in campo, a chi gli domanda se il Genoa è oramai una sua creatura, plasmata a propria immagine e somiglianza. "Chi fa la differenza sono i giocatori. Tutti noi facciamo questo lavoro per le emozioni e per le ambizioni e a me piacciono entrambe le cose, sono emozioni incredibili" ha poi continuato. "Vivo questo sport per queste emozioni, questo posto mi ha catturato, la partita era importante. Il secondo tempo è tra le più grandi emozioni della mia vita".

De Rossi in conferenza: "Se ho fatto sostituzioni geniali è perché ho sbagliato io"

Mourinhismo, Sarrismo, De Zerbismo, Spallettismo. E ora anche Derossismo: il neo tecnico del Genoa entra di diritto nella stretta schiera degli allenatori che si sono caratterizzati per un gioco e un temperamento delle proprie squadre ben definito, e il "tributo" è giunto attraverso una gara che lo stesso De Rossi non ha paura di definire "epica" pur con qualche appunto rivolto a se stesso e ai propri giocatori: "Se fai tre cambi che si dimostrano geniali vuol dire che però hai anche sbagliato qualcosa all’inizio della partita… Dobbiamo essere maggiormente organizzati nella fase difensiva: Malinovskyi, Ekuban e Messias (tutti a segno, ndr) hanno iniziato dalla panchina ma sono ragazzi sempre disponibili. Tuttavia c’è uno storico degli infortuni e dobbiamo gestire tutto e in quel momento mi serviva più spinta offensiva così ho fatto le mie scelte".

L'esultanza sfrenata di De Rossi sotto la Curva genoana dopo la rimonta

Un entusiasmo che De Rossi aveva riversato anche in campo, a caldo, subito dopo aver assistito all'incredibile rimonta del Genoa, sfruttando la superiorità numerica sul Bologna ridotto in 10 per la follia di Skorupski punito con un rosso diretto per una uscita senza senso. De Rossi ha tolto i freni, scaricato tutta la propria tensione con una esultanza sotto la Curva Nord che è diventata già virale e che ha confermato l'alchimia che si è creata tra tecnico e ambiente rossoblù. Per portare ancor più avanti il "Derossismo".