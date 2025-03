video suggerito

De Rossi pianifica il ritorno in panchina come allenatore: “Vedremo, di solito mi cacciano presto” De Rossi tornerà ad allenare in futuro e potrebbe esserci già l’accordo con qualche squadra: “Coordinerò il lavoro da allenatore e quello con l’Ostiamare con grande semplicità” Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Daniele De Rossi è pronto per una nuova avventura da allenatore, ma la destinazione è ancora top secret. L'ex tecnico della Roma si sta occupando del progetto dell'Ostiamare, la squadra che ha prelevato all'inizio di quest'anno e che ha cominciato a gestire come proprietario. La sua ambizione però è un'altra e lo porta verso la panchina, un richiamo troppo forte che ben presto gli permetterà di rimettersi in gioco con il ruolo che ha già ricoperto in diversi club.

L'ex giocatore giallorosso ha parlato a margine dell'evento stampa di riqualificazione del centro sportivo del club dilettantistico, facendosi scappare la notizia sul futuro. Tutto è cominciato con una battuta sul Pigneto Team che è alla ricerca del nuovo allenatore, ruolo che scherzosamente è stato proposto anche a De Rossi: "Spero di non essere libero per fare il mister a breve, anzi secondo me non sarò libero per fare l'allenatore alla Pigneto Team quindi mi dispiace ma devo declinare l'invito, magari più avanti, mi cacciano via abbastanza presto, quindi magari tornerò a disposizione sul mercato".

Da Rossi tornerà ad allenare

Nel futuro dell'ex giallorosso c'è l'idea di tornare ad allenare e potrebbe trovare molto presto una panchina. Non ci sono ancora indizi sulla possibile destinazione, ma l'indiscrezione è stata lanciata durante l'ultimo evento dell'Ostiamare, squadra di cui è il proprietario e che non abbandonerà: "Coordinerò il lavoro da allenatore e quello con l'Ostiamare con grande semplicità, passo molto tempo qui in questo momento proprio per tracciare una linea che mi permetterà di allontanarmi fisicamente, anche se sarò sempre presente come figura. Dove sarò? Altrove, altrimenti qui con la stessa presenza di adesso".

De Rossi ricoprirà un doppio ruolo in futuro e per questo nell'ultimo periodo sta concentrando tutte le forze sul club dilettantistico, così da farlo crescere: "Questo è stato il momento migliore per tirare su tutta questa questa bella storia e in futuro so che non sarò capace di farlo perché non avrò tempo perché quel lavoro lì ti leva ancora più energie di quello che fa il lavoro da proprietario".