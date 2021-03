In occasione delle prime tre partite di Qualificazione al Mondiale del 2022 Daniele De Rossi si è unito allo staff tecnico di Roberto Mancini e farà parte del gruppo di collaboratori almeno fino al termine degli Europei. DDR è stato un cardine della Nazionale per tanti anni, ha vinto il Mondiale 2006 e ha disputato oltre cento partite. E l'ex capitano della Roma c'era anche quella sera in cui l'Italia venne eliminata dalla Svezia nel playoff di Russia 2018 e in un'intervista rilasciata a Sky Sport ha ricordato quella serata, che ha rappresentato un dramma sportivo per l'Italia e una grande delusione per De Rossi che voleva disputare il suo quarto Mondiale:

Abbiamo un ricordo che è brutto per noi perché non siamo riusciti a qualificarci all'ultimo mondiale. Deve essere un monito, non possiamo sbagliare. Siamo sicuramente la squadra migliore del girone ma a questi livelli non ci sono avversari semplici. Testa a questa partita. Non avremo questo amore per questa maglia se non ci bruciasse di esser mancati a questo appuntamento. Personalmente sarebbe stato il mio quarto mondale. Questa è una ferita che brucia.

Torno a respirare l'aria del calcio

Poi De Rossi, che da grande vuole fare l'allenatore, ha parlato del suo arrivo in nazionale, ha già detto di aver imparato tantissimo da Mancini e dal suo staff e ha anche dichiarato che con grande piacere è tornato a respirare l'aria del calcio: