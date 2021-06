L'Atletico Madrid è alla stretta finale per prendere Rodrigo De Paul dall'Udinese. Il fantasista argentino, impegnato con la nazionale di Scaloni nella Copa America, è pronto a trasferirsi ai Colchoneros a partire dalla prossima stagione. Sul giocatore c'era il forte interesse del Milan che avrebbe puntato tutto su De Paul se Calhanoglu avesse ufficializzato il suo divorzio con il Milan. Il rinnovo del turco però resta appeso e la squadra spagnola, campione in carica in Liga, ne ha approfittato beffando anche il Liverpool che era sul giocatore.

De Paul ha giocato nell'Udinese dalla stagione 2016/2017 quando fu preso dal Valencia per una cifra non superiore ai 3 milioni di euro. Un autentico colpo per il club friulano che ha sempre chiesto la stessa cifra per poter cedere il giocatore. Il Milan ha tentennato, così come il Liverpool. I rossoneri non disponevano dei 35 milioni richiesti dall'Udinese proponendo ai Pozzo soltanto contropartite tecniche come Pobega e Hauge. L'Atletico Madrid ha così approfittato accontentando l'Udinese con la cifra richiesta dal club friulano.

I dettagli dell'operazione tra Atletico Madrid e Udinese per De Paul

Atletico Madrid e Udinese si sono dunque accordate per un cifra pari a 35 milioni di euro più bonus. Per l'argentino è anche pronto un contratto quinquennale sulla base di 3/3,5 milioni di euro a stagione. Un ricco contratto per il giocatore e un cospicuo compenso per il club friulano che aveva rifiutato una prima offerta degli spagnoli da 25 milioni di euro.

A questo punto il rinnovo di Calhanoglu diventa prioritario per il Milan con il turco che non era mai stato una priorità dei Colchoneros e che ora è davvero "costretto" a dover accettare il rinnovo dei rossoneri a 4 milioni di euro. Uno scenario concreto che potrebbe evolversi nel corso dei prossimi giorni dato che il contratto dell'ex Bayer Leverkusen scadrà il prossimo 30 giugno. De Paul lascia l'Udinese dopo 5 stagioni e ben 34 gol e 36 assist in 184 presenze. Nell'ultima stagione l'argentino ha messo a segno 9 gol e 11 assist in 36 partite.