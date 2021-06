Ci sarà anche in questa stagione un giro di portieri importante tra le squadre di Serie A. L'effetto domino ancora non è stato innescato. Ma basterà la prima mossa per dare il là al valzer dei portieri. L'Atalanta potrebbe dare il via alle danze. Il club nerazzurro sta pensando di sostituire Gollini, che ha molto mercato, e ha messo nel proprio mirino il colombiano David Ospina, che lascerà il Napoli dopo tre buone stagioni, e soprattutto l'argentino Musso dell'Udinese, che da diversi campionati è uno dei migliori di tutta la Serie A. Sullo sfondo resta anche il nome di Mattia Perin tornato alla Juve dopo un'eccellente campionato disputato con il Genoa.