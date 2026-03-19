L’Atletico Madrid ha soffiato il vantaggio al Barcellona sfruttando la nuova regola della Champions

Ai quarti di finale di Champions League l'Atletico Madrid affronterà il Barcellona e avrà la possibilità di giocare la partita di ritorno in casa anche se si è classificato molto indietro rispetto ai blaugrana nella classifica della fase campionato. Soltanto le prime otto hanno la sicurezza di giocare il ritorno in casa agli ottavi e ai quarti (la prima e la seconda si portano il vantaggio anche in semifinale), ma la nuova regola introdotta dalla UEFA in questa stagione consente di rubare il posto agli avversari proprio come ha fatto la squadra di Simeone con il Tottenham.

In pratica, anche se i colchoneros si sono qualificati tramite gli spareggi e avrebbero dovuto giocare sempre il ritorno fuori casa, hanno preso in eredità dagli inglesi questo vantaggio che verrà applicato contro il Barcellona. È il primo caso in questa Champions in cui viene applicato il nuovo regolamento, creato per non favorire più una singola squadra come era successo lo scorso anno con il PSG.

Perché l'Atletico giocherà il ritorno in casa

Seguendo la logica degli ottavi l'euroderby spagnolo dovrebbe chiudersi in casa del Barcellona che da regolamento ha conquistato sul campo questo vantaggio qualificandosi direttamente alla fase a eliminazione diretta. Le prime otto della classifica possono giocare il ritorno in casa nei due turni successivi, ma se vengono eliminate cedono questa possibilità al proprio avversario. È esattamente il caso dell'Atletico Madrid che è arrivato ai quarti di finale passando per gli spareggi contro il Brugge dopo essersi piazzato al 14esimo posto in classifica: ha battuto il Tottenham, passato invece come quarto, e ha potuto ereditare così il vantaggio.

Fino ad ora è l'unica situazione in cui è stata applicata la nuova regola introdotta dalla UEFA per garantire l'equilibrio all'interno della competizione. Il vantaggio conquistato dall'Atletico Madrid prevale su quello del Barcellona soltanto perché il Tottenham si è classificato più in alto nella fase campionato: gli inglesi sono arrivati quarti, seguiti proprio dai blaugrana quinti che secondo questo principio si trovano costretti a rinunciare al ritorno in casa, rubato dai rivali che potranno sfruttare il fattore campo a proprio favore.