De Ligt vuole andare al Bayern: la Juve fissa il prezzo e chiede 70 milioni, inizia la trattativa Il difensore olandese avrebbe chiesto la cessione al Bayern, la Juventus non ritiene incedibile de Ligt, ma pretende per il centrale 70 milioni di euro, cifra che il Bayern ritiene molto alta.

A cura di Alessio Morra

Le strade della Juventus e di Matthijs de Ligt e della Juventus potrebbero separarsi. Il difensore olandese avrebbe chiesto la cessione al Bayern Monaco. Le due società avrebbero già avuto dei contatti. La Juve per il suo centrale chiede 70 milioni di euro, una cifra che per ora il club bavarese non sembra abbia intenzione di investire.

Tre anni fa la Juventus acquistò dall'Ajax de Ligt, un grande colpo quello di Paratici che prese uno dei difensori più forti del panorama internazionale. Nonostante qualche errore qua e là, de Ligt ha mostrato le sue qualità. Il suo futuro, nonostante abbia un contratto fino al 2024, è a sorpresa in discussione. Il Chelsea ha chiesto informazioni, ma sembra essersi tirato indietro. Ma le certezze di vedere ancora in bianconero de Ligt comunque vacillano, perché l'ex Ajax comunque avrebbe deciso di voler lasciare la Juve e la Serie A.

Secondo quanto riferisce la ‘Bild' il calciatore avrebbe chiesto la cessione al Bayern Monaco. La Juventus non si sarebbe opposta, d'altronde non esistono incedibili, ma i bianconeri non vogliono certamente svendere un calciatore di prima fascia che ha appena ventitré anni. Sempre secondo la ‘Bild' le due società sarebbero in contatto. Ma c'è un problema e non da poco. Perché il club bianconero pretenderebbe per de Ligt 70 milioni di euro (tre anni fa era stato pagato 75). Il Bayern, però, non sarebbe intenzionato a investire questa cifra. La trattativa non può definirsi arenata, ma è chiaro che al momento non è facile trovare un accordo tra le due società. Serve uno sforzo da ambo le parti.

Il Bayern nella trattativa potrebbe inserire il francese Pavard.

L'inserimento di una contropartita tecnica, si fa il nome di Pavard (campione del mondo con la Francia nel 2018), potrebbe essere la chiave. Intanto la Juve si cautela e sul mercato continua a seguire una serie di potenziali sostituiti di de Ligt, i nomi sono sempre gli stessi: Koulibaly, Gabriel e Milenkovic.