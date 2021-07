Nella conferenza stampa fiume di quasi due ore di ieri, Aurelio De Laurentiis ha parlato anche delle difficoltà di allestire un vivaio a Napoli, punto dolente della sua gestione che periodicamente gli viene rinfacciato da tifosi e stampa. Il presidente azzurro ha preso il discorso alla larga, facendone una questione sociologica prima che di impresa sportiva: inutile investire nei ragazzi se poi le loro famiglie li vogliono comunque portare via da Napoli.

"Le infiltrazioni sul territorio campano non lasciano serenità ai genitori, molte sirene arrivano dal nord. Non è un problema di strutture, non tutti i genitori vogliono immaginare la permanenza dei figli in Campania", ha spiegato De Laurentiis, che poi ha svelato l'episodio di un possibile ‘scippo' di un giovane calciatore azzurro sventato in extremis proprio da un suo intervento diretto.

"Ieri ho chiamato Guid Fienga, amministratore delegato della Roma, gli ho detto ‘Oh, ma ci state fregando un 14enne? Ma che sei matto, io mica ti vengo a rompere le scatole, bisogna trovare una modalità per rispettarci, altrimenti io ti metto quattro James Bond per fregarti, ci dobbiamo fare la guerra?' Mi disse che sarebbe intervenuto subito. Questo per dire che un genitore dice ‘me ne vado a Roma e mi tolgo da questo territorio che ha dei problemi'. Ancor di più se si parla di Torino, Milano o Bergamo", ha spiegato DeLaurentiis, lasciando capire che la ‘migrazione' dei talenti verso il nord Italia è un fenomeno costante.

Una denuncia forte quella del numero uno partenopeo, che poi ha chiuso la questione con la stampa a modo suo: "Preferireste avere un grande vivaio e una squadra all'11-12simo posto in classifica?".