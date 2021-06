In una conferenza stampa fiume il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha toccato tantissimi argomenti: dal match dell'ultima giornata Napoli-Verona a Gattuso fino al futuro di Insigne e al Napoli del nuovo tecnico Spalletti. Ma soprattutto il proprietario del club partenopeo ha detto che nessun calciatore è incedibile e il budget della sua società va rivisto:

Non bisogna dimenticare il lato economico e quello finanziario. C'è chi fattura molto più di me che da due anni non mi paga. L'esperienza del cinema mi ha aiutato tanto. Venivo considerato una perla nel mondo del calcio perché io pagavo un giorno prima della scadenza. Per il Napoli si può dire che il budget va rivisto altrimenti il club fallisce. Bisogna assolutamente tagliare le spese eccessive. Se tu in partenza sai che il film costa dieci volte in più di quanto dovrebbe costare sai che sarà fallimentare. Come mai i miei colleghi hanno i bilanci in rosso. Ma parliamo di perdite che non è detto di facciano sanare i bilanci precedenti.

Il Napoli venderà almeno un big

Partirà più di un big nel calciomercato estivo dei partenopei. Il presidente De Laurentiis è stato molto chiaro e ha detto chiaramente che bisogna far quadrare i conti del Napoli:

Non basterà vendere un giocatore, ma toccherà vendere quei giocatori che hanno visto aumentare a dismisura il loro ingaggio. Purtroppo il Covid ci ha giocato un brutto scherzo, quello di avere fiducia nelle autorità, da bravi cittadini e perché prima di Draghi, ma anche in Europa, tutti quanti sono andati così a casaccio e allora noi tutti pensavamo che potesse finire prima di quanto non è finita. Io sono un'entusiasta, sono sempre su di giri, mi devo calmare ogni tanto, io sono capace di uscire di qua e di inventarmi una nuova società. Qual è l'errore? Quello di farsi prendere dall'entusiasmo. Io un paio di acquisti non li avrei dovuti fare. Avrei dovuto dire: ‘Aurè calma e sangue freddo. C'è il Covid, congeliamo tutto e sopravviviamo' e invece da ultra ottimista quale sono, ho investito troppi soldi, dall'altra parte mi dicevano: ‘hai un contratto di cinque anni ma non lo possiamo rispettare'. Tu in quel momento fai un gran respiro e non ti incazzi, soffri e vai avanti. Io sono un guerriero cavalleresco, sono uno da battaglia. Il Napoli deve tornare in Champions, ma è prioritario è far quadrare i conti.

Le parole di De Laurentiis su Spalletti