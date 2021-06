Il presidente del Napoli è tornato a parlare dopo mesi e in una lunga conferenza stampa ha parlato per la prima volta dell'ultima partita della Serie A 2020-2021 che è costata alla squadra partenopea un posto in Champions League. L'incontro con il Verona terminò 1-1 e quel pareggio fece scivolare i partenopei al quinto posto in classifica, che è valso ‘solo' un posto in Europa League. De Laurentiis ha svelato cosa è successo quel giorno e ha rivelato di essere andato negli spogliatoi nell'intervallo di quel Napoli-Verona:

Rimproverarsi o rimproverare qualcosa a qualcuno è la strada meno efficace. Una volta che rompi qualcosa i cocci si rivedono sempre. Questo è stato un anno e mezzo in proprio, con le partite giocate quasi in un acquario senza tifosi, senza il 12° uomo in campo, con le voci degli allenatori che diventano quasi stordenti e con la squadra che ritrova da sola dopo essersi preparata in settimana. In tutto le partite c'era una situazione quasi irreale, come in acquario le voci degli allenatori diventavano protagoniste, quando c'è il tifo allo stadio la voce dell'allenatore non arriva ai calciatori, al massimo i gesti. Non mi rimprovero niente, perché è stato un campionato falsato, ma lo è stato per tutti. Poi la dietrologia può portare cattivi pensieri, ma io non ne faccio dietrologia.

L'ultima partita? Io sono andato negli spogliatoi per suonare la grancassa durante l'intervallo e mi ha fatto piacere vedere il gol segnato che mi ha fatto rilassare, ma non mi ha fatto piacere vedere il pareggio. E quindi sai tu arrivi alla fine di un campionato così negativo e complesso sul piano della tensione nervosa, perché giochi sul filo di lana per un secondo, terzo o quinto posto e il risultato degli altri conta più degli altri. E in alcune partite sei stato bastonato più di quanto non meritavi. Poi c'è l'episodio del Cagliari che ci aveva creato dei patemi d'animo, ma io non ho nulla da recriminare. Io non ho nulla da recriminare perché questo anno e mezzo è falsato. Ancora oggi non sappiamo se dal 20 agosto avremo la possibilità di ospitare i tifosi. Io vorrei che alcuni dei miei colleghi mi dicano ‘Aurelio hai ragione' e si fermano sei o sette squadre così non si parte.