De Bruyne spiega cosa ha fatto Garcia per scegliere il capitano del Belgio: “Non c’è stata una votazione”

Kevin De Bruyne ha spiegato come è avvenuto il cambio della fascia da capitano del Belgio. Rudi Garcia ha parlato con lui e Lukaku: “Non c’è stata una votazione”.

Il Belgio è reduce da una vittoria senza storia contro Liechtenstein con il punteggio di 6-0 che consente ai Diavoli Rossi di portarsi a 7 punti in classifica. Domenica la sfida casalinga contro il Kazakistan con la speranza di dare seguito a questi risultati positivi. Nel frattempo continua ad essere argomento di discussione la fascia da capitano assegnata dal CT Rudi Garcia a Tielemans. L'ex allenatore del Napoli in conferenza stampa, alla vigilia della partita, aveva annunciato la sua decisione motivandola come un cambio di rotta con il passato, una sorta di passaggio di consegna tra la nuova e la vecchia generazione rappresentata oggi dai vari De Bruyne, Lukaku e Courtois.

Proprio su questo argomento è tornato a parlare l'ex fantasista del Manchester City, oggi al Napoli, il quale ha svelato in che modo Garcia gli ha comunicato la decisione di togliere quella fascia dal suo braccio. De Bruyne ha spiegato: "Ha parlato con me e Romelu Lukaku all'inizio di questa settimana e ci ha comunicato la sua decisione – ha detto -. Ma sapete, non c'è stata una votazione".

De Bruyne con la maglia del Napoli.

Rudi Garcia aveva parlato di una scelta condivisa con lo spogliatoio e lo staff ma in realtà l'allenatore francese ha parlato solo con i due veterani oggi al Napoli. "L'allenatore ha preso una decisione che potrebbe durare diversi anni – ha concluso De Bruyne sull'argomento -. È una scelta a lungo termine, per coerenza". Nel corso dell'intervista rilasciata a ‘Sporza' De Bruyne ha poi parlato anche della sua nuova esperienza al Napoli: "Mi sto ambientando bene è stato un ritiro duro ma ho fatto tutto. Mi sento in forma". Niente da dire sul contesto in cui si è ritrovato.

De Bruyne in campo con il Belgio.

Le parole di De Bruyne sulla sua nuova esperienza al Napoli

"Ho ancora alcune cose da sistemare, come prima del trasloco, ma va tutto bene. Ho anche iniziato bene la stagione – spiega -. La differenza con l'Inghilterra è che lì ti senti un po' solo forse mentre nel sud Italia tutti tifano Napoli, il che è fantastico. È una grande squadra che può ancora crescere molto. Spero che ne possa nascere qualcosa di buono".