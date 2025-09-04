Rudi Garcia toglie la fascia da capitano del Belgio a De Bruyne: “È la mia decisione definitiva”

Rudi Garcia ha deciso il nuovo capitano del suo Belgio: non sarà Kevin De Bruyne. L’annuncio in conferenza stampa: “C’è stata unanimità tra lo staff e i compagni di squadra su questo punto”.

Dopo il pareggio contro la Macedonia e la vittoria sul Galles, il Belgio del CT Rudi Garcia torna in campo in vista dei prossimi due impegni validi per le Qualificazioni ai prossimo Mondiali 2026. I Diavoli Rossi affronteranno Liechtenstein questa sera in trasferta e poi ospiteranno il Kazakistan fra 3 giorni. Due impegni che Rudi Garcia non vuole assolutamente sottovalutare forte anche di una rosa sempre molto competitiva che potrà contare ancora sul talento di Kevin De Bruyne ma non su Romelu Lukaku fuori per infortunio.

Il fantasista del Napoli dopo il trasferimento dal Manchester City all'ombra del Vesuvio diventa sempre più leader della sua squadra ma nonostante questo Garcia, che col Napoli è stato protagonista della disastrosa stagione post Scudetto 2023, non lo ha scelto come capitano. La fascia infatti, come da sua stessa ammissione nel corso della conferenza stampa, è finita sul braccio di Tielemans: "Youri sarà capitano domani, e sarà anche il mio capitano permanente – ha spiegato Garcia -. C'è stata unanimità tra lo staff e i compagni di squadra su questo punto".

Rudi Garcia in conferenza stampa con Tielemans.

Ma cosa è accaduto? Fino a poche settimane fa si pensava che fosse proprio Kevin De Bruyne il capitano della Nazionale del Belgio nominato nel 2022 dopo il ritiro di Eden Hazard dalla nazionale. Tuttavia con l'arrivo di Rudi Garcia come nuovo CT la fascia di capitano è stata ruotata tra vari giocatori (Lukaku, lo stesso De Bruyne, Tielemans e Courtois ndr) con l'intento di fare gruppo senza fare subito alcuna preferenza. Però in tanti pensavano che proprio De Bruyne alla fine venisse scelto da Garcia come capitano e invece a sorpresa è arrivata la scelta di Tielemans che sarebbe stata approvata anche dallo stesso spogliatoio.

L'ex CT dunque preferisce dare un taglio con il passato lasciando che la nuova generazione inizia a prendere consapevolezza della propria importanza in rosa senza però escludere leader e pilastri del Belgio come lo stesso De Bruyne. "È il collegamento tra la ‘generazione d'oro' e i più giovani – ha sottolineato Rudi Garcia -. La decisione è stata presa, ovviamente, e d'ora in poi indosserà la fascia da capitano Tieliemans. Ma anche gli altri miei leader sono importanti: Romelu, Kevin, Thomas, Thibau… Anche loro svolgono un ruolo cruciale all'interno della squadra".

Garcia durante gli allenamenti del Belgio.

Rudi Garcia fa il punto sulle condizioni di Lukaku

Con buona pace dunque di Lukaku, De Bruyne e Courtois sarà Tielemans a rappresentare simbolicamente lo spogliatoio del Belgio in giro per il mondo nella varie competizioni calcistiche. Proprio dell'attaccante del Napoli ha parlato lo stesso Rudi Garcia: "Romelu è venuto a trovarci – ha detto il CT del Belgio che ha proseguito -. È di buon umore, ha ritrovato il sorriso e il gruppo è stato felice di rivederlo. Ma dovremo avere pazienza. Il tessuto muscolare deve guarire".