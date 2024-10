video suggerito

David James è spietato, torna ad Anfield e para due rigori a un ragazzino: i tifosi lo fischiano L'ex portiere del Liverpool e dell'Inghilterra David James, detto 'Calamity', nell'intervallo di Liverpool-Chelsea per un'iniziativa benefica è tornato in campo e ha parato due calci di rigore tirati da un ragazzino.

A cura di Alessio Morra

Quello di David James è un nome molto noto nel calcio inglese. Il soprannome di ‘Calamity‘ non è proprio straordinario, ancora di più per un portiere, ma lo ha accompagnato nella sua carriera, di alto livello che però ha visto anche errori clamorosi. James ha giocato fino a 40 anni, ora è ancora in grande forma, ma stavolta la copertina l'ha conquistata per aver parato due calci di rigore a un ragazzino durante l'intervallo di Liverpool-Chelsea, partita della 9ª giornata di Premier League. I suoi ex tifosi non hanno apprezzato.

Dal Liverpool ai Mondiali con l'Inghilterra: la carriera di Calamity James

James stavolta non è stato ‘Calamity', ma per una volta sarebbe stato meglio se lo fosse stato. Lui ha giocato fino a 40 anni, per sette stagioni ha difeso i pali del Liverpool, ha vestito le maglie di tante squadre di Premier League e soprattutto della nazionale inglese, anche Capello lo scelse per i Mondiali del 2010. Ma quel soprannome, si diceva, lo ha spesso accompagnato. Grandi parate e qualche errore di troppo.

James ha parato due rigori a un ragazzino: la Kop lo fischia

Durante l'intervallo di Liverpool-Chelsea (match di campionato vinto 2-1 dai Reds) James è stato grande protagonista. Protagonista però in negativo, ma non come un tempo. Perché il portiere ha parato due calci di rigori, ma li ha respinti a un ragazzino e quelle parate hanno prodotto numerosi fischi da parte della ‘Kop'. L'iniziativa era benefica. C'erano delle maglie da mettere all'asta. Un ragazzino è stato scelto per provare a trasformare un rigore.

Da un video apparso online si vede la conclusione, onestamente, nemmeno tanto malvagia. James ha trattato quel ragazzino come uno degli avversari dei suoi tempi, come fosse stato Bergkamp o van Nistelrooy, e ha respinto il tiro gettando sulla sua destra. Ben visibile lo sconforto per quel giovane calciatore. Copiosi arrivano dagli spalti i fischi per James che decide di ridare il pallone a quel ragazzino di una decina d'anni. Il giovane ci riprova, James gli nega ancora la gioia del gol. Un'altra parata. Pazzesco. Serio, serissimo James, ma anche ‘senza cuore' negando una gioia a questo ragazzino, comunque applaudito con affetto da tutto lo stadio.