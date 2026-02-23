Calcio
video suggerito
video suggerito

D’Aversa nuovo allenatore del Torino al posto di Baroni, il contratto e lo staff: come giocherà

Roberto D’Aversa sarà il nuovo allenatore del Torino, sarà addio con Marco Baroni: i dettagli del contratto e dello staff tecnico. Come giocherà la squadra granata con l’ex tecnico di Empoli, Parma e Sampdoria.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Vito Lamorte
0 CONDIVISIONI
Immagine

Il futuro della panchina del Torino sembra ormai segnato dopo il pesante 3-0 incassato contro il Genoa: Marco Baroni è sempre più vicino all’esonero e la società granata si sta già muovendo per il cambio in corsa perché c'è un’intesa di massima con Roberto D'Aversa.

Le parti stanno definendo gli ultimi dettagli di un accordo valido fino a giugno 2026 e l'ufficialità potrebbe arrivare a breve.

Immagine

La posizione di Baroni si è indebolita progressivamente nelle ultime settimane. Oltre al ko contro il Genoa, hanno pesato i risultati negativi tra gennaio e febbraio: nelle ultime sette gare stagionali, tra Serie A e Coppa Italia, sono arrivate cinque sconfitte, con una sola vittoria e un pareggio. Un trend che è costato l’eliminazione in Coppa contro l’Inter e ha fatto scivolare il Torino al 15° posto, con un margine di sei punti sulla zona retrocessione.

Leggi anche
Baroni ad un passo dall'esonero diserta la conferenza dopo Genoa-Torino: contatti in corso col sostituto

D'Aversa al Torino, i dettagli del contratto

L’intesa tra il Torino e Roberto D’Aversa prevede un accordo con scadenza a giugno 2026; la firma e l’annuncio ufficiale potrebbero arrivare già nella giornata di oggi, lunedì 23 febbraio 2026.

Nel team tecnico del nuovo allenatore dovrebbe figurare anche Salvatore Sullo, che torna in granata dopo l’esperienza maturata tra il 2011e il 2016 come collaboratore di Gian Piero Ventura.

Immagine

Come può giocare il Torino di D'Aversa: moduli e uomini

Il Torino ha deciso di voltare pagina dopo il ko con il Genoa: al posto di Marco Baroni è pronto ad arrivare Roberto D'Aversa, scelto per guidare i granata nella corsa salvezza in Serie A.

Sul piano tattico, la soluzione più immediata potrebbe essere la continuità con la difesa a tre, già utilizzata nelle ultime settimane. Il 3-5-2 appare l’opzione più praticabile nel breve periodo, anche per le caratteristiche della rosa e per il poco tempo a disposizione. D’Aversa, nella sua recente esperienza all’Empoli, ha infatti lavorato con un assetto simile, variando soprattutto in fase offensiva.

Immagine

In prospettiva, però, il modulo di riferimento dell’allenatore resta il 4-3-3, adottato con continuità nelle sue esperienze a Parma, Sampdoria e Lecce. Una soluzione che richiederebbe però esterni offensivi puri, profili che attualmente non abbondano in organico, mentre il reparto centravanti è più fornito.

A livello individuale potrebbero esserci novità: in difesa Marianucci, già allenato da D’Aversa, può guadagnare spazio al centro. A centrocampo attenzione ad Anjorin, altro volto noto per il tecnico. Vlasic resta un punto fermo e potrebbe essere impiegato in posizione più avanzata. In attacco Simeone rappresenta la certezza, mentre si aprirà il ballottaggio per affiancarlo, con Adams leggermente favorito ma Zapata pronto a rilanciarsi con il cambio in panchina.

Calcio
Notizie
Torino
0 CONDIVISIONI
Immagine
Olimpiadi
2026
Perché l’Arena di Verona è apparsa semivuota durante la cerimonia di chiusura dei Giochi
Cosa ricorderemo davvero di Milano Cortina 2026, le Olimpiadi Invernali delle donne leggendarie
Jvan Sica
Perché l’Italia è dietro l'Olanda nel classifica del medagliere alle Olimpiadi anche se ha vinto 10 medaglie in più
Quanto hanno guadagnato gli atleti italiani per le medaglie vinte alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026
Il medagliere dei Giochi aggiornato: la posizione dell'Italia e la classifica completa alla fine dei Giochi
La storia di Klaebo, che vince 6 medaglie d'oro alle Olimpiadi ma non guadagnerà un solo euro in premi in denaro
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views