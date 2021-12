D’Aversa non trattiene le risate davanti a Caputo: “Vedi di parlar bene” L’allenatore della Sampdoria D’Aversa e il suo attaccante protagonisti di un siparietto simpatico dopo la bella vittoria nel derby contro il Genoa davanti alle telecamere.

A cura di Marco Beltrami

Non è stata una settimana facile per la Sampdoria. I risultati deludenti, le voci sul possibile cambio in panchina e poi l'arresto del presidente Ferrero che ha dato le dimissioni. La squadra di D'Aversa si giocava molto, se non tutto, nel derby contro il Genoa e la soddisfazione non può che essere enorme per un 3-1 meritato. Se a fine gara è esplosa l'esultanza della panchina e della curva blucerchiata, negli spogliatoi poi l'atmosfera è stata finalmente rilassata. Una prova di ciò è sicuramente l'intervista "doppia" concessa dal mister D'Aversa e da uno dei suoi bomber Ciccio Caputo, tra sorrisi e complicità.

L'allenatore che in occasione dell'esultanza ha rivelato di essersi stirato ha speso parole importanti per il terminale offensivo, dopo aver scherzato con lo studio DAZN "Volete che traduco?". Sottolineati i meriti dell'ex centravanti del Sassuolo: "Abbiamo un potenziale offensivo importante, perché poi gli attaccanti vengono giudicati solo se fanno gol. Manolo è sempre stato fuori e sia lui che Fabio hanno dovuto fare un ruolo non propenso alle loro caratteristiche, a discapito anche di una situazione personale e ora è giusto che se la godano. Sono felice per loro e lascio la scena a Ciccio che se la merita".

Quando è stato stuzzicato sulla possibile domanda al suo giocatore, D'Aversa è scoppiato a ridere, con Caputo che ha sussurrato "Andiamo a mangiare mister". Poi però i ruoli si sono ribaltati ed è toccato al bomber dare un voto alla prestazione del tecnico che lo ha minacciato sottovoce con il sorriso: "Vedi di parlar bene perché sennò a mazzate…". Smaltiti i sorrisi poi l'autore del secondo gol ha esaltato D'Aversa: "Penso che abbiamo preparato benissimo la partita insieme al mister in una settimana particolare e delicata. Il mister ci ha trasmesso tutta la serenità di questo mondo perché ci ha lasciato sereni. E in campo abbiamo dimostrato tutto. Siamo contenti di aver vinto un derby importante per i punti".