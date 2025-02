video suggerito

D'Aversa ha una idea chiara sulla sconfitta dell'Empoli col Milan: "Gimenez è stato furbo…" Roberto D'Aversa si è voluto togliere un paio di sassolini nel post Empoli-Milan che è costata l'ennesima sconfitta: "Noi ingenui, ma Gimenez è stato furbo e quando sento la parola furbizia c'è qualcosa che non va….". Poi il confronto con Conceiçao: "Gli ho detto che nel 1° tempo, hanno esagerato nell'esasperare le situazioni"

A cura di Alessio Pediglieri

L'Empoli in caduta libera, crollato al Castellani anche contro il Milan confermando un periodo disastroso di risultati: solamente 2 punti nelle ultime 9 partite. Ma D'Aversa prova a vedere il bicchiere mezzo pieno e punta i riflettori su uno degli elementi determinanti il risultato finale: "Noi siamo giovani abbiamo peccato di alcuni errori di inesperienza… ma Gimenez è stato furbo e quando sento la parola furbizia già c'è qualcosa che non va".

A cosa si riferisce D'Aversa, l'espulsione di Marianucci per la reazione su Gimenez

Nessuna polemica, con un Milan che al 90′ ha peritato i tre punti con due gol cristallini, ma D'Aversa ha il dente avvelenato sull'episodio che alla fine ha condizionato il suo Empoli: l'espulsione di Marianucci per reazione contro le provocazioni di Gimenez. E proprio il comportamento del messicano è stato criticato del tecnico dei toscani: "Eravamo in superiorità numerica ma quando hai una rosa giovanissima errori di inesperienza ci possono anche stare. Poi, Gimenez è stato furbo… e quando sento la parola furbizia già c'è qualcosa che non va".

A cosa si riferisce D'Aversa? All'intervento del VAR che ha richiamato Pairetto per un fallo di Marianucci su Gimenez a palla lontana. I due si beccano, si confrontano fisicamente e dopo l'ennesimo contatto il giocatore dell'Empoli finisce a terra. Nel rialzarsi viene spinto dal messicano che lo provoca, riuscendoci: riceve un calcio di reazione nelle parti basse e si rotola dolorante a terra. L'arbitro ferma il gioco, la moviola fa il resto e chiude il cerchio: rosso per l'Empoli e giallo per il Milan.

D'Aversa fa i complimenti all'Empoli: "In emergenza i ragazzi stanno dando il 200%"

Per il resto, D'Aversa non si dispera malgrado un Empoli pessimo sul profilo dei risultati: "Nel primo tempo la palla più clamorosa l'abbiamo avuta noi, poi la fortuna si è girata altrove. Dobbiamo recuperare tanti infortunati e poi fare tesoro di questi errori e fare esperienza perché i ragazzi si meritano di più e lo hanno mostrato sul campo. In questo momento noi possiamo solo fare gruppo: ho chiesto il 200 per cento per ottenere il nostro obiettivo che è la salvezza. Dobbiamo semplicemente crederci, credere nel lavoro, nel sacrificio quotidiano"

Il retroscena a fine gara: "Ho detto a Conceiçao che avevano esagerato nel 1° tempo"

Ha tenuto banco anche il confronto a distanza tra D'Aversa e Conceiçao che si sono "beccati" durante il match per poi ritrovarsi a fine gara con il tecnico dell'Empoli che ne ha approfittato per dire qualcosa in più al portoghese: "Io ho un pessimo rapporto con la sconfitta ed ero nervoso. Quando Conceiçao a fine partita mi si è avvicinato gli ho fatto i complimenti e poi qualche parolina di più sul loro primo tempo. A mio avviso hanno esagerato nell'esasperare qualche situazione che rimane di campo. Anche da parte sua ho ricevuto complimenti, alla fine è finita lì non c'è alcun attrito o acredine".