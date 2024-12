Dani Olmo-Barcellona, perso anche l’appello per il tesseramento: c’è una sola strada per non perderlo a zero

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Il Barcellona ha perso anche l'appello per il tesseramento di Dani Olmo e ora resta solo una strada per non perdere il calciatore a zero nella sessione di mercato invernale che sta per iniziare: sperare che la Liga accetti come garanzia la documentazione per la vendita dei posti VIP del futuro Camp Nou.

Venerdì scorso il Tribunale del Commercio di Barcellona aveva negato le misure cautelari per poter tesserare il giocatore per la seconda metà di stagione, ma un altro giudice ha respinto il ricorso in appello del club catalano. Un vero e proprio caso che sta facendo molto discutere in città e in tutta la Spagna.

Dani Olmo-Barcellona: c'è una sola strada per non perderlo a zero

La situazione che il Barcellona sta vivendo in merito ai casi di Dani Olmo e Pau Victor è surreale. Se entro le ore 23:59 del 31 dicembre 2024 non arriveranno gli importi dovuti per il rispetto del Fair Play Finanziario, ecco che entrambi i giocatori non potranno più essere inseriti nelle liste del Barça per questa stagione secondo le normative federali.

Per raggiungere il suo obiettivo, dopo aver perso anche l'appello, deve sperare che la Liga accetti come garanzia la documentazione per la vendita per 100 milioni di euro dei posti VIP del futuro Camp Nou. Secondo quanto riporta il quotidiano catalano Mundo Deportivo, fonti del club fanno filtrare ottimismo.

Se le cose non dovessero andare buon fine, sul calciatore ci sarebbero l’Arsenal, ma anche Chelsea e Tottenham si sono informate sullo spagnolo. In Germania piace al Bayern Monaco.

Il Barcellona contro le regole per il tesseramento

Il Barça ha criticato aspramente le regole per il tesseramento e considera non siano valide perché fatte rispettare da un organismo non competente: inoltre, il club catalano sostiene che siano state cambiate visto che quando ter Stegen si è infortunato la società ha potuto stanziare l'80% dello stipendio del portiere tedesco per adeguare la situazione salariale della squadra ed ha ingaggiato Szczesny, mentre ora la Liga non gli permette di utilizzare l'importo rimanente dello stipendio di ter Stegen per ottenere la registrazione di Dani Olmo.