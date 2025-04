video suggerito

Yamal finge di essere infortunato per far entrare Ansu Fati: non giocava da oltre tre mesi La piccola bugia di Yamal contro il Borussia Dortmund nasconde una motivazione nobile: lo spagnolo ha finto un infortunio per permettere ad Ansu Fati di entrare in campo nella sua stagione più difficile.

A cura di Ada Cotugno

Il Barcellona ha già un piede in semifinale di Champions League dopo la partita strepitosa contro il Borussia Dortmund. I blaugrana sembrano una squadra inarrestabile, tutti i giocatori sono al massimo della forma e il gruppo viene messo prima di ogni cosa, un concetto che ha espresso benissimo Lamine Yamal alla fine della sua gara: il giovanissimo talento spagnolo ha chiesto a Flick di essere sostituito a una manciata di minuti dal triplice fischio inscenando un piccolo infortunio soltanto per dare una mano a un suo amico.

Nessun problema fisico, come aveva fatto credere in modo furbo, ma la volontà di cedere il suo posto a un compagno di squadra che non sta passando un bel momento. La stellina del Barça si è accomodata in panchina per lasciare la scena ad Ansu Fati che sta vivendo una stagione pessima e non metteva piede in campo da gennaio. I due si sono abbracciati nell'area tecnica e il numero 10 ha avuto la sua breve occasione in Champions League grazie a un gesto bellissimo di uno dei migliori giocatori della squadra.

Yamal cede il suo posto ad Ansu Fati

La maglia numero 10 dopo l'era Messi ha un peso specifico importante che sembra aver schiacciato Ansu Fati. Lo spagnolo sembrava destinato a diventare la grande star del Barcellona, ma da due anni è finito ai margini del progetto e tutte le aspettative create su di lui sono state disattese: la scorsa stagione ha provato a riprendersi al Brighton senza successo e il ritorno in Catalogna non ha fatto bene alla sua carriera. Non gioca dal mese di gennaio, tormentato dagli infortuni e scartato da Flick che per il suo attacco ha diverse alternative molto più convincenti.

Ma il Barça in questa stagione è prima di tutto un gruppo compatto che lotta per grandi obiettivi e non sono solo i senatori della squadra a mantenere la serenità all'interno dello spogliatoio. Negli ultimi minuti della partita contro il Borussia Dortmund Yamal ha chiesto il cambio fingendo un infortunio alla coscia. Si è girato verso la panchina e ha fatto capire di voler essere sostituito, una piccola bugia che nasconde una motivazione molto nobile: ha permesso ad Ansu Fati di giocare, interrompendo un digiuno che durava da gennaio, nel tentativo di regalargli qualche momento di gioia dopo mesi interi trascorsi in tribuna e permettergli così di prendere parte al grandioso percorso europeo che stanno vivendo i blaugrana.