Il Barcellona può perdere gratis Dani Olmo, è corsa contro il tempo per iscriverlo: la clausola è chiara Il Barcellona può perdere gratis Dani Olmo se non venisse registrato nelle liste della Liga entra la fine del mercato invernale: c'è una clausola nel contratto, aggiunta ad agosto, che gli permette di andare via se le cose dovessero esserci complicazioni.

A cura di Vito Lamorte

Il Barcellona sta lavorando contro il tempo per tesserare. nuovamente, Dani Olmo. Il jolly offensivo della nazionale spagnola, pagato 47 milioni di euro più bonus dal club catalano, era stato iscritto alle liste della Liga a causa dell'infortunio di Andreas Christensen solo fino al 31 dicembre. Come ha appreso dal quotidiano catalano Mundo Deportivo, l'ex calciatore del Lipsia potrebbe andare via gratis se non venisse registrato nuovamente nel mercato invernale o in una delle finestre di trasferimento fino alla scadenza del suo contratto.

Si tratta di una clausola inclusa nel contratto ad agosto, dopo i problemi che la società Culé ha avuto per tesserarlo. Passavano le settimane e, dopo l'annuncio e la presentazione ufficiale, il giocatore non poteva essere iscritto alle liste. Il Barça aveva bisogno di entrate per mettere a posto il Fair Play Finanziario e i soldi per coprire il buco nei Barça Studios ancora non erano arrivati: l'uscita di Gündogan non bastava e Dani Olmo ha saltato le prime due giornate di campionato. L'infortunio di Christensen ha dato una soluzione al Barça, che è riuscito ad iscrivere Olmo fino al 31 dicembre.

Dani Olmo può lasciare gratis il Barcellona: la clausola è chiara

Adesso, però, siamo arrivati a fine anno e c'è bisogno di mettere a posto questa situazione dopo la nuova clausola inserita nel contratto di Dani Olmo ad agosto. Né il Barça, visto l'investimento fatto e la fiducia nel calciatore; né Dani Olmo, contemplano la possibilità di andare via a gennaio. La società sta lavorando per ottenere le entrate necessarie poter tesserare lui e Pau Víctor.

Il club catalano ha già raggiunto un accordo con Nike, che dovrà essere ratificato dall'Assemblea, e continua a cercare altre entrate commerciali per poter mettere a posto, momentaneamente, i conti e lavorare sul mercato.

Lo stesso Dani Olmo non sembra intenzionato a lasciare il Barça, ed è concentrato a raggiungere i suoi obiettivi con la squadra. In questo momento sia lui che il suo entourage hanno fiducia nel club e aspettano che questa situazione si risolva quanto prima.