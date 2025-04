video suggerito

Raphinha saluta De Paul e lo abbraccia, rispetto e sportività dopo il caos di Argentina-Brasile

A cura di Vito Lamorte

Raphinha ha aspettato Rodrigo De Paul nel corridoio che porta agli spogliatoi e lo ha consolato dopo l'eliminazione dell'Atletico Madrid dalla Copa del Rey per mano del Barcellona: un abbraccio e un gesto di grande sportività che spazza via le polemiche di Argentina-Brasile.

Il calciatore brasiliano ha consolato il suo avversario argentino dopo la battaglia del Metropolitano, che ha visto il Barça di Hansi Flick conquistare la finale del torneo nazionale contro il Real Madrid, e lo ha consolato. Un bel momento dopo le tante tensioni che si erano create in occasione del SuperClasico tra le due nazionali.

Raphinha consola De Paul dopo Atletico-Barça: un gesto di grande sportività

Il calciatore brasiliano era finito al centro di una enorme polemica prima della sfida tra le eterne rivali dell'America Latina per alcune sue dichiarazioni piuttosto provocatorie ("Li batteremo sicuramente, dentro e fuori dal campo"). Dopo il poker rifilato dall'Argentina al Brasile, Raphinha è stato oggetto di scherno in mondovisione da parte dei giocatori della Seleccìon, che non avevano gradito le sue parole, e dell'intero stadio di Buenos Aires.

Il CT dell'Albiceleste, Lionel Scaloni, dopo la partita aveva dato una dimostrazione di grande cultura sportiva e si era comportato da vero signore del calcio andando ad abbracciarlo. Le sfide tra Argentina e Brasile sono storicamente molto piccanti e queste parole avevano inasprito ancora di più gli animi.

Dopo tutto questo grande caos Raphinha è stato bravo a tornare sui suoi passi e con un solo gesto ha lasciato che tutte quelle tensioni finissero nel dimenticatoio. Almeno per ora.