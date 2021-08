Dalle parole ai fatti: rissa sfiorata tra Emery e Sampaoli in amichevole, parapiglia in panchina Nel corso dell’amichevole tra il Marsiglia e il Villarreal, i due allenatori Emery e Sampaoli sono entrati in rotta di collisione e si è sfiorata la rissa. Le proteste del mister degli spagnoli nei confronti dell’arbitro e dell’avversario, hanno scatenato la reazione di quest’ultimo. Solo l’intervento dei collaboratori ha evitato il peggio.

A cura di Marco Beltrami

C'era ben poco di amichevole nella sfida tra il Marsiglia e il Villarreal. Il friendly match disputato ieri sera al Velodrome e chiusosi con il successo dei francesi per 2-1 è stata una partita vera, come confermato anche dai momenti di tensione. Uno di questi è andato in scena a bordo panchina, quando i due allenatori sono entrati in rotta di collisione e si è sfiorata la rissa, con l'intervento necessario dei collaboratori per placare gli animi.

In avvio di ripresa, l'arbitro ha deciso di estrarre il secondo giallo nei confronti del difensore del Villarreal Foyth colpevole di un fallo su Gerson. Plateali proteste in panchina da parte dell'allenatore del "sottomarino giallo " Emery che è stato allontanato dal direttore di gara Pierre Gaillouste. A quel punto l'ex Arsenal ha perso la testa e ha iniziato a lamentarsi con maggiore veemenza. Come se non bastasse Emery si è rivolto poi anche all'allenatore del Marsiglia Sampaoli, urlandogli qualcosa e continuando a gesti a chiedere il perché dell'espulsione del suo giocatore, con un linguaggio probabilmente colorito.

A quel punto Sampaoli ha deciso di passare dalle parole ai fatti, e si è scagliato contro il collega provando a raggiungerlo prima dell'ingresso nel tunnel. Fondamentale l'intervento di un suo collaboratore che con la forza è riuscito a fermare l'ex commissario tecnico dell'Argentina, impedendo quello che sarebbe potuto essere anche uno scontro fisico. Una scena non piacevole, con Sampaoli che ha avuto poi bisogno di qualche minuto per calmarsi, come documentato dalle immagini di Gol Televisión. Emery dal canto suo ha provato a tornare in campo, ma poi è stato accompagnato negli spogliatoi.