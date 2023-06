Dalla cessione di Kovacic ci guadagna anche l’Inter: quanto incassa con il contributo di solidarietà Il passaggio di Kovacic dal Chelsea al Manchester City porterà un guadagno anche all’Inter grazie al contributo di solidarietà.

A cura di Ada Cotugno

Mateo Kovacic è il primo rinforzo del Manchester City: dopo cinque anni trascorsi al Chelsea il centrocampista è passato ai Campioni d'Europa in carica, un passo in avanti nella sua carriera che lo ha visto sempre indossare maglie prestigiose nei migliori campionati del mondo.

I Blues hanno cominciato la grande vendita per alleggerire la rosa e regalare a Mauricio Pochettino giocatori funzionali al suo progetto, ma dalla vendita del croato ci guadagna anche l'Inter: Kovacic è stato nerazzurro dal 2013 al 2015, timbrando 97 presenze con il club milanese prima di trasferirsi al Real Madrid dove è rimasto per altre tre stagioni.

Dopo il Chelsea la sua esperienza in Premier League continuerà al Manchester City che per lui ha investito circa 30 milioni di euro. Ma i londinesi non potranno tenere per loro tutto l'incasso: in base al contributo di solidarietà la cifra dovrà essere suddivisa fra le squadre in cui ha giocato nei suoi primi anni da professionista, dai 12 ai 23 anni.

Si tratta del LASK, il suo primissimo club, della Dinamo Zagabria che lo ha lanciato nel mondo dei grandi, dell'Inter e del Real Madrid. Tutte percepiranno un bonus che, come spiegato da Calcio e Finanza, è pari in totale al 5% del prezzo pattuito dalle due società per il trasferimento secondo delle aliquote stabilite e varia in base agli anni trascorsi nelle rispettive squadre.

Kovacic durante la sua esperienza all’Inter

La fetta maggiore andrà alla Dinamo Zagabria che intascherà 580mila euro in virtù dell'esperienza durata sei anni, mentre all'Inter toccheranno 435mila euro. I nerazzurri incasseranno così quasi mezzo milione di euro di contributo di solidarietà, anche se il rapporto con il giocatore è terminato otto anni fa.

Nel frattempo Kovacic si gode l'inizio della sua nuova esperienza, presentandosi ai freschi vincitori del triplete con un palmares invidiabile formato da quattro Champions League, tre campionati vinti tra Croazia e Spagna, tre Coppe del Mondo, tre Supercoppe Europee e un Europa League.