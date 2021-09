Da un bianconero all’altro: Pjanic ha trovato squadra, sarà addio al Barcellona Miralem Pjanic si prepara a lasciare il Barcellona. Dopo la trattativa sfumata con la Juventus, il bosniaco è pronto a trasferirsi in Turchia dove il calciomercato è ancora aperto. Accordo quasi raggiunto per il centrocampista, che dunque scongiura il rischio di un esilio d’orato in terra catalana.

A cura di Marco Beltrami

Questa volta ci siamo davvero. Miralem Pjanic non è mai stato così vicino a lasciare il Barcellona. Dopo un'estate di trattative e indiscrezioni, si sta per concludere il tormentone del centrocampista bosniaco diventato un esubero di lusso del club catalano, costretto a sfoltire la rosa. Il futuro del classe 1990 a meno di colpi di scena sarà in Turchia, con il Besiktas che già nelle prossime ore potrebbe fissare visite mediche e firma. Mancano solo alcuni dettagli.

Il rischio di una stagione ai margini con un vero e proprio esilio calcistico, è stato scongiurato. Miralem Pjanic si prepara a lasciare il Barcellona, per una nuova avventura professionale. Il Besiktas ha deciso di puntare su di lui, e dopo una trattativa-lampo è riuscita a raggiungere un accordo di massima con i catalani per il prestito annuale con opzione per il riscatto. Grande fiducia sulla definitiva fumata bianca, visto che anche il calciatore si è dimostrato convinto dal progetto delle "aquile nere".

Se tutto dovesse procedere per il meglio, Pjanic già nelle prossime ore potrebbe volare in Turchia (dove il calciomercato è ancora aperto e l'operazione dunque sarà possibile), per le formalità di rito. Al momento non ci sono indiscrezioni sulle cifre dell'intesa sull'ingaggio, con il Barcellona che spera quanto meno di dividere lo stesso proprio con l'acquirente del calciatore.

Dal ritorno sfumato ai bianconeri d'Italia, all'approdo ai bianconeri di Turchia. Dopo aver metabolizzato la decisione per il mancato passaggio alla Juventus, dunque Pjanic potrebbe ripartire dalla Turchia. Il centrocampista accostato a diversi club italiani, ha sperato fino in fondo nell'accordo tra la Vecchia Signora e il Barcellona. Alla fine però l'intesa sulle modalità del prestito non è arrivata, con buona pace del calciatore che ad Allegri avrebbe fatto comodo.