Da Barcellona non escludono il ritorno di Messi: “Se necessario, possiamo fare miracoli” Dopo l’annuncio a sorpresa delle scorse ore sul possibile ritorno di Messi al Barcellona, ecco che dal club catalano fanno capire che se vi sarà la possibilità non vi è nessuna preclusione all’operazione.

A cura di Vito Lamorte

Si è parlato spesso di un possibile ritorno di Lionel Messi al Barcellona e ora quelle voci stanno diventando sempre più ‘pesanti'. Dopo i rumors in seguito al primo anno non brillante al Paris Saint-Germain, nei giorni scorsi è arrivato un annuncio a sorpresa in cui si faceva riferimento al ritorno della Pulce al Camp Nou a luglio del 2023.

Probabile? Non è chiarissimo, però si tratta di una fonte che guarda molto da vicino le ‘cose' del Barça e di Messi da diversi anni. Il contratto del fuoriclasse argentino scadrà a fine stagione con i francesi e ci sarebbe la possibilità di prolungarlo di un altro anno ma il 35enne potrebbe scegliere di tornare a casa dopo sole due stagioni in Ligue 1.

Dopo la straziante conferenza stampa nell'agosto del 2021, in tanti sognano di poterlo rivedere in azulgrana prima della fine della sua carriera e Messi non ha ancora svelato pubblicamente quali sono le sue intenzioni per la stagione 2023 perché vuole concentrarsi esclusivamente sulla stagione in corso con il PSG e la Coppa del Mondo 2022 che si giocherà a novembre. Tutto ciò che riguarda la prossima annata verrà deciso dopo l'impegno con l'Argentina in Qatar.

La domanda è una, ed è molto seria vedendo la situazione finanziaria del Barcellona: il club catalano potrebbe permettersi un suo ritorno al Camp Nou? Il motivo del suo addio era di natura finanziaria e a Barcellona, che stavano provando a riordinare le cose decisero che potevano privarsi anche di lui. Così Messi finì a parametro zero a PSG.

Il club catalano ha annunciato nell'agosto di quest'anno di essere passato da una valutazione BBB negativa a una valutazione BBB stabile con redditività prevista nell'esercizio 2022. Questo risultato è incredibile, considerando dove si trovava l'organizzazione l'anno scorso e mostra come la società guidata da Joan Laporta stia pian piano dirigendosi verso la giusta direzione.

Dopo l'annuncio a sorpresa della giornalista argentina, si è scatenato la solita ondata di voci tra Barcellona e Parigi e tutti si stanno muovendo per capire se vi sia la possibilità effettiva di un ritorno.

Eduard Romeu, vicepresidente sportivo del Barcelona, ​​in una sua apparizione pubblica si è pronunciato sulla situazione economica del club e in merito alla Pulce si è espresso così: "Il possibile ritorno di Messi è una questione che riguarda l'area sportiva". Tuttavia, poco dopo, ha fatto capire che se vi sarà la possibilità non vi è nessuna preclusione economica: "Se necessario, abbiamo dimostrato di saper fare miracoli".

Non vi è nessun tipo di preclusione o esclusione a priori della trattativa ma non è chiaro se già si sia mosso qualcosa. Tutto è in divenire ma sembra sempre più evidente che molte cose verranno chiarite dopo la Coppa del Mondo in Qatar, alla quale Messi tiene particolarmente.