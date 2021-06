Il Gruppo D ha espresso i suoi verdetti a Euro 2021 con gli ultimi 90 minuti che sono risultati decisivi per la classifica finale e la conseguente decisione delle squadre qualificate al turno successivo, gli ottavi. Da questo Girone si sono laureate ben tre Nazionali: l'Inghilterra come prima, la Croazia seconda e la Repubblica Ceca tra le migliori terze. Se gli inglesi nell'ultimo match si sono imposti grazie al gol nel primo tempo di Sterling sui cechi, prendendosi il promo posto in solitaria a 7 punti, il testa a testa tra la Nazionale di Schick e la Croazia è stato fino alla fine sul fil di lana.

La classifica del Gruppo D recita: Inghilterra 7 punti, Croazia e Rep. Ceca 4, Scozia 1. Per capire chi si sia qualificato agli ottavi da seconda forza del girone si è dovuti ricorrere alla cosiddetta classifica avulsa, che prevede una serie di parametri che permettono di stabilire la graduatoria finale. E, a conti fatti, alla Croazia è risultato decisivo il terzo gol siglato dall'interista Perisic al 77′, rete con la quale i croati hanno ottenuto il pass diretto per gli ottavi.

Anche se a pari punti, anche se a parità nello scontro diretto (1-1) anche se a parità per differenza reti (+1) la Croazia ha superato in classifica la Rep. Ceca. Perché? Semplice. I parametri della classifica avulsa premiano anche chi nel corso del Girone ha segnato più gol e la classifica recita: Croazia gol segnati 4, subiti 3. Repubblica Ceca gol fatti 3, subiti 2. Dunque, il 3-1 è stato il risultato perfetto per ottenere il secondo posto in classifica. Grazie ad una serata straordinaria di Modric autore del gol del 2-1 e dell'assist per il tris di Perisic.

Dunque, nella parte alta del tabellone dove c'è l'Italia di Mancini, non ci sarà lo spauracchio Inghilterra ma la nazionale croata che pur deve fare paura visto che negli ultimi Mondiali si è laureata seconda dietro alla Francia. Tecnicamente, gli inglesi fanno maggior apprensione, ma il loro primo posto gli ha inseriti nella parte bassa del tabellone. La Croazia potrebbe essere l'eventuale avversaria azzurra in semifinale, qualora ognuno superasse gli ostacoli agli ottavi e ai quarti. Per l'Italia, dopo l'Austria ci potrebbe essere il Belgio, poi la Croazia. Per la Croazia, ci potrebbe essere la Spagna (o la Svezia) poi, probabilmente la Francia e, quindi, la Croazia.