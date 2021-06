Il match tra Repubblica Ceca e Inghilterra che, insieme a Croazia-Scozia chiude il girone D degli Europei, interessa anche gli azzurri. La Nazionale di Roberto Mancini sarà spettatrice interessata del confronto tra le due squadre che, già qualificate, si giocheranno il primo posto. Un mancato successo dell'Inghilterra, che poi si ritroverebbe nella fase ad eliminazione diretta nella parte alta, rischierebbe di trasformare il tabellone dell'Italia in un vero e proprio incubo.

Repubblica Ceca e Inghilterra rientrano già tra le squadre qualificate agli ottavi degli Europei. Lo scontro diretto in programma questa sera permetterà di decretare chi tra le due passerà come prima. Una situazione in termini di tabellone, incide in maniera diretta anche sul percorso dell'Italia. Per conquistare il primato l'Inghilterra, dovrà necessariamente vincere, in caso contrario chiuderà come seconda alle spalle della formazione allenata da Silhavy.

In questo caso la nazionale dei 3 leoni si ritroverebbe nella parte alta del tabellone, e sfiderebbe agli ottavi la seconda del gruppo E, quello di Svezia, Slovacchia, Spagna e Polonia. La vincente ai quarti se la vedrebbe poi contro una tra la prima del gruppo F quello di ferro con Francia, Germania e Portogallo, e la terza o del girone A o del girone C (molto probabilmente la Svizzera).

Brutte notizie dunque l'Italia, anch'essa inserita nella parte alta del tabellone degli Europei. La Nazionale azzurra che agli ottavi affronterà l'Austria rischia poi una serie di incroci di fuoco. In primis ai quarti potrebbe sfidare il Belgio (che agli ottavi se la vedrà con una delle migliori terze) e poi in semifinale, potrebbe incrociare il suo cammino con una tra Francia, Germania, Portogallo, Spagna e Inghilterra, con tutti i top team dalla sua parte.