Ad una giornata dal termine della fase a gironi degli Europei è la Repubblica Ceca a guidare il Gruppo D. Una situazione difficile da prevedere ai nastri di partenza, dove era lecito aspettarsi l’Inghilterra o la Croazia al comando a questo punto del torneo. Tuttavia, gli inglesi possono ancora chiudere il girone in testa battendo i cechi a Wembley, proprio come nel girone di qualificazione quando passarono con un perentorio 5-0. In generale, la Repubblica Ceca ha sfidato tre volte l’Inghilterra a Wembley (1N, 2P), con un punteggio complessivo di 9-2, mentre l’unico precedente in questo stadio in una grande competizione è stata la finale di Euro 1996, persa 2-1 contro la Germania.

Dopo l’inaspettato 0-0 contro la Scozia, l’Inghilterra ha bisogno di sbloccarsi in zona gol e la prossima avversaria può essere d’aiuto in tal senso. Di fatto, nei quattro precedenti incontri tra le due squadre sono state segnate 14 reti, per una media di 3.5 a partita. Tuttavia, la squadra di Southgate non ha ancora subito gol dall’inizio del torneo e potrebbe chiudere il girone senza incassare reti solo per la terza volta in una grande competizione. Anche la Repubblica Ceca venderà cara la pelle, con l’intento di evitare la sconfitta in tutte e tre le partite della fase a gironi degli Europei solo per la seconda volta, dopo aver vinto tutte le tre gare a EURO 2004, quando arrivò in semifinale.

Per continuare a stupire e difendere il primato nel girone, la Repubblica Ceca si aggrapperà ancora al suo giocatore migliore, Patrik Schick. L’attaccante del Leverkusen ha già segnato tre gol in due partite ad Euro 2020, incluso quello che resterà di diritto nella storia della competizione, con la rete da quasi 50 metri contro la Scozia. In particolare, l’ex Roma dal suo debutto internazionale nel maggio 2016 ha segnato 14 gol in 28 presenze con la sua nazionale, più di qualsiasi altro giocatore ceco.

Se Schick sta volando sulle ali dell’entusiasmo, lo stesso non può dirsi del centravanti dell’Inghilterra, Harry Kane, finito nell’occhio del ciclone per le sue prime due prestazioni nel torneo. L’attaccante britannico ha realizzato solo due gol nelle ultime 11 presenze con i Tre Leoni, dopo aver registrato 13 centri nelle precedenti 11. Tuttavia, il numero 9 dell’Inghilterra è andato a segno delle sue due precedenti sfide contro la Repubblica Ceca, in entrambi i casi su rigore. La prima punta degli Spurs avrà bisogno anche del supporto dei compagni di reparto, tra cui Raheem Sterling, che ha un ottimo feeling con la Repubblica Ceca. L’unica tripletta dell’esterno del City con la nazionale inglese è arrivata contro la formazione ceca, in una gara giocata proprio a Wembley, nel già citato 5-0 del girone di qualificazione ad Euro 2020.