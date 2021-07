Anche Cristiano Ronaldo si è unito al coro delle celebrazioni dell'Italia campione d'Europa. La stella della nazionale lusitana, che ha ceduto lo scettro continentale agli azzurri di Mancini, ha innanzitutto esultato per l'ennesimo trofeo ovvero il titolo di capocannoniere della rassegna, condiviso con Schick. Nelle sue Instagram stories poi, i complimenti alla Nazionale per il successo in finale sull'Inghilterra con un messaggio semplice semplice.

La sua avventura a Euro 2020 si è fermata agli ottavi di finale quando il Portogallo è stato battuto di misura dal Belgio. Pur non scendendo in campo, Cristiano Ronaldo è riuscito a mettere in cascina un altro trofeo, ovvero quello della Scarpa d'Oro degli Europei. I 5 gol realizzati nel torneo iridato, gli hanno permesso dunque di risultare il miglior marcatore, in coppia con il ceco Schick. Queste le sue parole per celebrare il riconoscimento: "Grazie a tutti quelli che mi hanno aiutato a raggiungere un altro risultato storico".

Dalle celebrazioni ai complimenti. Non poteva mancare un messaggio per l'Italia, ovvero il Paese che lo accolto dal 2018, da quando veste la maglia della Juventus. Cristiano Ronaldo ha riservato applausi virtuali alla Nazionale campione d'Europa postando la bandiera tricolore e un semplice "complimenti". Un messaggio sintetico per celebrare il risultato ottenuto da quelli che sono alcuni dei suoi compagni di squadra come i due gemelli della difesa Bonucci e Chiellini, Chiesa e Bernardeschi. E chissà se proprio l'Italia sarà ancora nel futuro di CR7, che non ha ancora sciolto i dubbi sulle sue prossime scelte, anche se il contratto lo lega ai bianconeri per un'altra stagione.