Cristiano Ronaldo su tutte le furie in Arabia Saudita: urla contro l’arbitro e strattona un tifoso L’Al-Nassr rimonta e si qualifica alla Champions asiatica, ma per Cristiano Ronaldo non è stata una serata semplice: è furioso contro l’arbitro e se la prende con un tifoso a bordo campo.

A cura di Ada Cotugno

L'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo continua a raggiungere risultati incredibili, ma per il portoghese l'Arabia Saudita non è rose e fiori. Dopo aver trionfato nella Coppa dei Campioni araba per club la sua squadra si è qualificata alla fase a gironi della Champions asiatica con una fantastica rimonta, durante la quale ci sono stati dei momenti di grande tensione tra il campione e il direttore di gara.

Nonostante abbia già vinto qualsiasi titolo, la parola sconfitta non esiste per CR7 che continua a essere competitivo così come lo era in Europa. E la possibile sconfitta contro il modesto Shabab Al Ahli Dubai (incredibilmente qualificato fino all'88 della partita) proprio non gli andava giù: negli ultimissimi minuti di gara la sua squadra è riuscita a capovolgere il risultato, ma tra le note negative della serata resta la rabbia del portoghese contro l'arbitro.

Secondo i giocatori dell"Al-Nassr infatti il direttore di gara non avrebbe concesso una serie di falli e rigori ritenuti chiari ed evidenti, così tanto da far saltare i nervi anche a Cristiano Ronaldo. Il cinque volte Pallone d'Oro non le ha mandate di certo a dire: mentre era ripreso dalle telecamere è andato a muso duro contro l'arbitro per reclamare un calcio di rigore con urla e gesti eloquenti. "Svegliati!", avrebbe esclamato prima di essere portato via dai suoi compagni.

Lo scatto d'ira non ha prodotto risultati e per sua fortuna l'arbitro ha chiuso un occhio sul comportamento del portoghese che non è stato sanzionato con il cartellino. Ma la sua serata non è finita lì: mentre si avvicinava a bordo campo, Cristiano Ronaldo è stato avvicinato da un uomo che ha provato a sollevare il suo cellulare con l'intento di fare un selfie con il campione. Il momento era decisamente sbagliato e il malcapitato è stato spinto via dal giocatore che non ha gradito quel tipo di attenzioni in un momento per lui così delicato.

Alla fine l'Al-Nassr è comunque riuscito a rispettare i favori del pronostico e a rimontare contro un avversario di caratura nettamente inferiore. Nonostante la serata storta alla fine la presenza dei grandi campioni ha avuto la meglio: Cristiano Ronaldo non è entrato nel tabellino dei marcatori, ma ha comunque servito l'assist prezioso per il definitivo 4-2 targato Brozovic.