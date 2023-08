Rimonta pazzesca dell’Al Nassr: fino all’88’ era fuori dalla Champions League asiatica La squadra delle stelle di Cristiano Ronaldo, Mane, Talisca e Brozovic ha tremato e rischiato la clamorosa eliminazione dalla Champions asiatica. Solo nel recupero l’Al Nassr ha saputo scacciare l’incubo più grande.

A cura di Alessio Pediglieri

Incredibile qualificazione alla Champions asiatica 2023 da parte dell'Al Nassr, la squadra saudita che annovera stelle di qualità mondiale come Cristiano Ronaldo, Brozovic, Mane e Talisca. Ma che ha rischiato la clamorosa eliminazione contro il modesto Shabab Al Ahli Dubai che fino all'88' stava accarezzando il sogno impossibile.

Una partita che doveva essere a senso unico, con l'Al Nassr a fare da padrone di casa e protagonista davanti al proprio pubblico nella finale che vale la qualificazione alla Champions araba e che ha visto un epilogo scontato: il club dei campioni ha vinto, ma è il come ad aver reso una normale serata di calcio in un film thrilling con il finale al cardiopalmo. Merito di un Al Ahli che ha saputo soffrire, sorprendere e crederci fino alla fine, quando è ritornata la classe del collettivo di Luis Castro, che ha poi dilagato con un definitivo 4-2.

L'inizio del match ha visto brillare la classe di Brozovic, in formato assistman per Talisca che sfrutta il calcio d'angolo nel modo migliore e infila l'1-0 che sembrerebbe aprire le danze a favore dei padroni di casa. Ma è qui che si spegne la luce invece di rimanere accesa. Il tanto valore tecnico non fa la differenza e così pochi minuti dopo, al 18′, Alghassani trova il pareggio e subito dopo l'intervallo, in una straordinaria doppietta che evidenzia tutte le lacune difensive dell'Al Nassr.

Ma è proprio nel momento più nero, sul bordo dell'abisso che i campioni si sono ricordati di esserlo e di doverlo dimostrare nel momento più importante. Così, il finale di match si è trasformato in una corrida nell'area del Al Ahli, in un pressing senza sosta che ha portato prima al pareggio all'88', su un colpo di testa di Al Ghannam deviato da un difensore nella propria porta.

Poi, al 95′, il secondo colpo di Talisca, per il 3-2 che spalanca le porte della qualificazione dopo la paura. Scacciata definitivamente da Brozovic che mette il cappello sulle 23′ al 97′ imbeccato dal limite da Cristiano Ronaldo. Per la firma d'autore di una notte finita comunque per il verso giusto.