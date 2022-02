Cristiano Ronaldo sputa su un compagno: succede alla fine di Manchester United-Southampton Le telecamere non perdonano Cristiano Ronaldo: il portoghese filmato mentre sputa su un compagno al termine del deludente pareggio tra Manchester United e Southampton.

A cura di Paolo Fiorenza

Momentaccio per Cristiano Ronaldo e il Manchester United, sempre più nel mirino di critica e tifosi dopo il secondo pareggio di fila in Premier League contro due avversari non irresistibili come Burnley e Southampton. Qualche giorno prima i Red Devils erano stati eliminati ai rigori nei sedicesimi di Coppa d'Inghilterra dal Middlesbrough, mentre già erano fuori dalla Coppa di Lega, avendo perso a settembre col West Ham. Il clima che si respira a Old Trafford non è dei migliori, con i tifosi del City che si fanno beffe dei cugini, sprofondati a ben 23 punti di distacco in classifica.

L'imperativo per Ralf Rangnick, subentrato a fine novembre ad Ole Gunnar Solskjaer, è di salvare la stagione restando nei primi quattro posti in Premier (attualmente lo United è quarto a pari punti col West Ham, avendo Arsenal e Tottenham alle calcagna), mentre appare francamente difficile che Ronaldo e compagni possano farsi strada fino alla finale in Champions League, dove già li attende negli ottavi un osso duro come l'Atletico Madrid. Nella bufera è finito anche Ronaldo, l'uomo che avrebbe dovuto fare la differenza dopo il suo acclamatissimo ritorno a Old Trafford e che invece si trova anche lui invischiato nel grigiore generale.

Con quella contro il Southampton, sono adesso 6 le partite consecutive in cui il portoghese non va a segno: una striscia negativa che non gli capitava dal 2009, quando giocava nel Real Madrid. L'erroraccio a porta vuota ad inizio partita, un tiro fiacco facilmente sventato da un difensore dopo aver scartato il portiere dei Saints, è lo specchio del momento davvero difficile per il 37enne campione di Funchal, che sui social deve anche incassare gli sfottò di chi confeziona video di suoi ‘highlights' ridicoli, in cui sbaglia controlli di palla e vaga sconsolato per il campo.

Ed a proposito di social, è diventato virale il video in cui al termine del match si vede chiaramente Ronaldo sputare su un compagno, l'ignaro 19enne Anthony Elanga, che era entrato ad un quarto d'ora dal termine. Il giovane svedese gli dà le spalle e non si accorge di nulla, ovvero della saliva di CR7 che gli schizza sul collo e sulla maglia. Un gesto ovviamente involontario quello del portoghese, ma un pizzico di attenzione in più non guasterebbe prima di scaracchiare…