Il rigore imbarazzante di Cristiano Ronaldo: dove finisce la palla L’errore commesso da Cristiano Ronaldo su rigore ammutolisce Old Trafford. Il portoghese prende la rincorsa, poi improvvisamente rallenta e con un gioco di gambe prova a ingannare il portiere. Ma finisce male.

L’errore commesso dal dischetto da Cristiano Ronaldo, il portoghese reagisce male dopo aver mancato il gol

Un calcio di rigore imbarazzante, considerata la portata del campione e la freddezza con la quale ne ha realizzati altri anche più importanti, che ammutolisce Old Trafford. A commettere l'errore dal dischetto è chi non ti aspetti: Cristiano Ronaldo. Succede intorno al 20° minuto della sfida di FA Cup contro il Middlesbrough. Succede alla vigilia del suo 37° compleanno che cade il 5 febbraio. Tra il fischio del direttore di gara e la battuta di CR7 passano pochi attimi.

Il portoghese prende la rincorsa, poi improvvisamente rallenta e con un gioco di gambe prova a ingannare il portiere. Gli riuscirà nulla di tutto questo: l'estremo difensore intuisce la direzione e non si lascia spiazzare né distrarre. La direzione del tiro è angolata, anche troppo. E la mira sballata. La palla calciata dal campione portoghese finisce a lato di un metro abbondante. La reazione del calciatore è tutta nell'espressione accigliata che mostra dopo aver messo le mani in faccia per l'errore commesso.

Su 172 rigori battuti nell'intera carriera si è trattato del 29° errore commesso dal fuoriclasse lusitano. L'ultimo a livello di club lo aveva fallito quando giocava con la Juventus: alla trentasettesima giornata, in occasione della sfida vinta contro l'Inter per 3-2, sbagliò dal dischetto contro Samir Handnovic. In nazionale, invece, mancò il bersaglio grosso in occasione della gara di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 contro l'Irlanda: con il risultato fermo ancora sullo 0-0 (finì 2-1 per i lusitani con una rete dello stesso CR7) si mostrò poco freddo dagli undici metri.

La direzione del tiro è troppo angolata. Cristiano Ronaldo non inquadra nemmeno lo specchio della porta su rigore

Per trovare un suo errore in Coppa bisogna tornare indietro di qualche anno, non molto: fino al 2020, quando si lasciò ipnotizzare nella semifinale di ritorno di Coppa Italia da Donnarumma. In Coppa del Mondo (2018) pure ebbe poca fortuna: a intercettare la sua conclusione fu il portiere dell'Iran. Nella stagione attuale di Premier League, invece, sono due i penalty battuti e realizzati da Cristiano Ronaldo. Per fortuna dei Red Devils ci ha pensato Jadon Sancho, poco dopo, a realizzare la rete del vantaggio suggellando la marcatura con un'esultanza molto simile a quella del cinque volte Pallone d'Oro.